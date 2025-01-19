Λογαριασμός
Ψηλορείτης: Νεαρή γυναίκα γλίστρησε στον πάγο και κατρακύλησε σχεδόν 600 μέτρα

Η κοπέλα είχε πάει με τον σύντροφό της βόλτα στο βουνό της Κρήτης, όταν έχασε τον έλεγχο και παρασύρθηκε στην πλαγιά - Κτύπησε στα πλευρά και στην κοιλιακή χώρα

Ψηλορείτης

Παρ’ ολίγο τραγωδία νωρίς το μεσημέρι της Κυριακής στον Ψηλορείτη, στην περιοχή του Λάκκου του Μυγερού. Μία Ελληνίδα, η οποία σύμφωνα με μαρτυρίες  είχε ανέβει στο βουνό παρέα με τον σύντροφο της, φορώντας «καρφιά» για το χιόνι, γλίστρησε εξαιτίας του πάγου, όπως εκτιμάται, και κατατρακύλησε για περίπου 600 μέτρα. 

Η γυναίκα στάθηκε τρομακτικά τυχερή μέσα στην ατυχία της καθώς, όπως περιγράφουν μάρτυρες στο Cretalive, θα μπορούσε ακόμα και να έχει σκοτωθεί. 

Ωστόσο με το να «τριφτεί» στο παγωμένο χιόνι επί τόσες δεκάδες μέτρα, έχει υποστεί εγκαύματα στην περιοχή του θώρακα και της κοιλιακής χώρας.  

Πηγές ενημέρωσης αναφέρουν ότι στο σημείο κατέφθασε ομάδα διάσωσης, οχήματα της Πυροσβεστικής και ΕΚΑΒ που παρέλαβε την κοπέλα.

