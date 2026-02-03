Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Δημοσκόπηση ALCO: Ποιο είναι το σημαντικότερο πρόβλημα των πολιτών και πως εκτιμούν την απόδοση της κυβέρνησης

Οι Έλληνες φαίνεται να συμφωνούν σε τεράστιο ποσοστό με την επιβολή περιοριστικών μέτρων στη χρήση των Social Media στους εφήβους 

Κόσμος στην Ερμού

Στο δεύτερο μέρος της δημοσκόπησης της ALCO που παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Alpha, φαίνεται πως οι Έλληνες πολίτες αισθάνονται την ακρίβεια ως το πιο σημαντικό πρόβλημα της κοινωνίας μας.

Συγκεκριμένα, με ποσοστό 56% είναι μακράν πρώτο στη λίστα των προβλημάτων, με διπλάσιο ποσοστό σε σχέση με τη Λειτουργία των θεσμών και τη Διαφθορά που βρίσκονται στη δεύτερη θέση με 23%. Ακολουθούν η Εγκληματικότητα με 7%, η Λειτουργία του ΕΣΥ με 4% και το Δημογραφικό, επίσης με 4%.

Προβλήματα Ελληνικής Κοινωνίας

Δεύτερο πιο σημαντικό πρόβλημα των Ελλήνων

 Στην ερώτηση αν «Είστε ικανοποιημένοι από την απόδοση της κυβέρνησης», το Καθόλου είναι πολύ ψηλά με 57%.

Ικανοποίηση της κυβέρνησης

 Στην ερώτηση για το αν «έχετε αντιληφθεί στην οικογένεια ή τον περίγυρο περιστατικά νεανικής βίας που έχουν επηρεαστεί από το διαδίκτυο», αρκετά υψηλό (σχεδόν ένας στους τρεις) είναι το ποσοστό του «Ναι» στις ηλικίες 25-44 ετών.

Περιστατικά νεανικής βίας

 Σε αρκετές χώρες έχουν επιβληθεί περιορισμοί στη χρήση Social Media σε έφηβους. Οι Έλληνες φαίνεται να συμφωνούν με αυτό το μέτρο σε ποσοστό 80%.

Περιορισμοί στη χρήση Social Media σε εφήβους

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Έλληνες ακρίβεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark