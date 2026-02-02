Με τη Νέα Δημοκρατία σταθερά στην πρώτη θέση και με την κατακερματισμένη αντιπολίτευση να μην αποτελεί απειλή -τουλάχιστον για την πρωτιά- η δημοσκόπηση της ALCO, η οποία παρουσιάστηκε στο κεντρικό δελτίο του Alpha, εστιάζει το ενδιαφέρον της στα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και το κλίμα που διαμορφώνεται στην κοινωνία, τόσο απέναντι στο έργο της κυβέρνησης, όσο και ενόψει των εκλογών.

Η Νέα Δημοκρατία παραμένει πρώτο κόμμα στην πρόθεση ψήφου, με 23,5%, με το ΠΑΣΟΚ στη δεύτερη θέση, στις 13 μονάδες πίσω, στο 10.5%, ωστόσο, οι τέσσερις στους δέκα πολίτες σκέφτονται σοβαρά (αρκετά ή πολύ) να ψηφίσουν κάποιο καινούριο κόμμα. Σε συνδυασμό με τη γενικότερη τάση που αναδεικνύει η έρευνα της ALCO για ψήφο διαμαρτυρίας, ή αντίδρασης, το πολιτικό σκηνικό μοιάζει σε ικανό ποσοστό ρευστό, με πιθανές ανατροπές και εκπλήξεις.

Τι λένε για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η τοποθέτηση των πολιτών για το υπό ίδρυση κόμμα της Μαρίας Καρυστιανού και το πόσο θετικά το βλέπουν μετά τις ανακοινώσεις στις οποίες προέβη.

Το «κόμμα» Τσίπρα

Όσον αφορά στο «κόμμα» του Αλέξη Τσίπρα, οι πολίτες δείχνουν μία συγκράτηση, ενώ όσο καθυστερεί, η ανακοίνωσή του, αυξάνεται και η κούραση.

Πώς κρίνεται το έργο της κυβέρνησης

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και η κρίση των πολιτών για τις προτεραιότητες της κυβέρνησης και τον τρόπο που διαχειρίστηκαν το αγροτικό.

