«Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο της λαϊκής αγοράς στη γειτονιά σου».

Αυτό υπογραμμίζει η Παναττική Ομοσπονδία Σωματείων Πωλητών Λαϊκών Αγορών (ΠΟΣΠΛΑ) σε ανακοίνωση της που αναρτήθηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, με αφορμή την επ' αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου.

Αναλυτικά η ΠΟΣΠΛΑ αναφέρει:

«Αγαπητέ καταναλωτή,

Απευθυνόμαστε σε εσένα που επιλέγεις τις λαϊκές αγορές για την ποιότητα, τη φρεσκάδα και τις προσιτές τιμές. Σε εσένα που βλέπεις καθημερινά την ακρίβεια να πιέζει το εισόδημά σου και αναρωτιέσαι γιατί τα προϊόντα ακριβαίνουν.

Θέλουμε να το πούμε καθαρά. Η ακρίβεια δεν ξεκινά από τον παραγωγό ή τον επαγγελματία πωλητή στον πάγκο της λαϊκής αγοράς στη γειτονιά σου. Τα προϊόντα πωλούνται σε χαμηλές τιμές, όμως στη διαδρομή τους φορτώνονται με διαρκώς αυξανόμενους φόρους, τέλη και επιβαρύνσεις άσχετες με την πραγματική τους αξία. Έτσι, το τελικό κόστος φτάνει σε εσένα αυξημένο.

Το πιο ανησυχητικό είναι ότι τα ίδια ελληνικά προϊόντα πωλούνται στο εξωτερικό φθηνότερα από ό,τι στην Ελλάδα, τη χώρα που τα παράγει. Αυτό δείχνει ότι το πρόβλημα βρίσκεται στις πολιτικές που εφαρμόζονται και όχι στη λαϊκή αγορά, τον αγρότη ή τον επαγγελματία πωλητή.

Με αυτή την κατάσταση, ούτε εσύ μπορείς να αξιοποιήσεις τις λαϊκές αγορές όπως παλιά, ούτε εμείς μπορούμε να αντέξουμε τα συνεχώς αυξανόμενα κόστη, τη φορολογία και τα τέλη που επιβαρύνουν τελικά το καλάθι σου.

Η επ' αόριστον πανελλαδική απεργία στις λαϊκές αγορές από την Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026, είναι αγώνας και για εσένα. Παλεύουμε για να συγκρατηθούν οι τιμές, να στηριχθεί η παραγωγή και να σταματήσει η μετακύλιση αυτών των βαρών στον καταναλωτή.

Στεκόμαστε έντιμα δίπλα στους καταναλωτές.

Για προσιτές τιμές, για αξιοπρεπές εισόδημα, για λαϊκές αγορές που να συνεχίσουν να υπηρετούν την κοινωνία. Γιατί οι λαϊκές αγορές είναι πρώτα Λαϊκές και μετά Αγορές!».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.