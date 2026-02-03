Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Η αστυνομία ερευνά το κίνητρο της δολοφονίας του 27χρονου που βρέθηκε νεκρός στη Νέα Πέραμο, καθώς και το κρησφύγετο όπου κρατούνταν πάνω από έξι ημέρες.

Εξετάζονται τρία βασικά σενάρια: κακοποίηση για την απόσπαση πληροφοριών, εκδίκηση, ή απόπειρα απαίτησης λύτρων που κατέληξε σε δολοφονία.

Η ταυτοποίηση της σορού έγινε οριστικά μέσω εξέτασης DNA, επιβεβαιώνοντας ότι πρόκειται για τον 27χρονο επιχειρηματία.

Το κίνητρο της δολοφονίας αλλά και το κρησφύγετο που κρατούνταν για περισσότερες από έξι ημέρες ο 27χρονος, ο οποίος βρέθηκε δολοφονημένος στη Νέα Πέραμο, αναζητούν οι αστυνομικοί της Δίωξης Ανθρωποκτονιών.

Ένα από τα σενάρια που εξετάζονται είναι οι δράστες να κακοποίησαν τον νεαρό άνδρα για να τους δώσει κάποια πληροφορία, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Το δεύτερο σενάριο που εξετάζεται είναι το αν για κάποιο λόγο ήθελαν να πάρουν εκδίκηση και το τρίτο είναι οι δράστες να είχαν σκοπό να ζητήσουν λύτρα, όμως κάτι δεν πήγε καλά και εκτέλεσαν τον επιχειρηματία.

Στο μεταξύ, όπως έγινε γνωστό αργά το μεσημέρι της Τρίτης (03/02), από την εξέταση της σορού επιβεβαιώθηκε και τυπικά με τη μέθοδο του DNA, ότι πρόκειται για τον 27χρονο.

Παράλληλα, την Τρίτη βρέθηκε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αττικής και συγκεκριμένα στο Τμήμα Ανθρωποκτονιών, για να καταθέσει η σύντροφος του 27χρονου, δίνοντας μια λεπτομερή κατάθεση για τα όσα ήξερε και τα όσα φέρεται να είδε το βράδυ της αρπαγής. Από την κατάθεση αυτή, αναμένεται να φανεί αν θα προκύψουν στοιχεία τα οποία οι Αρχές θα αξιολογηθούν ως σημαντικά στη συνέχεια των ερευνών.

Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που μετέδωσε το ΕΡΤnews, η βαλλιστική εξέταση που έγινε στη σορό του θύματος, δεν έδωσε στοιχεία στην αστυνομία για την ταυτότητα των δολοφόνων, ενώ ο ιατροδικαστής δεν εντόπισε ίχνη DNA στη σορό του 27χρονου. Σύμφωνα δηλαδή με τις πρώτες εκτιμήσεις, δεν υπήρξε κάποια πάλη.

«Είναι μία περίεργη υπόθεση, επειδή ακριβώς ο άνθρωπος αυτός δεν μας έχει απασχολήσει ποτέ ποινικά», σημείωσε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛ.ΑΣ. Κωνσταντία Δημογλίδου στο ΕΡΤnews, προσθέτοντας: «Από τον πρώτο γύρο καταθέσεων, μετά την αρπαγή του από συγγενικά πρόσωπα, δεν οδηγηθήκαμε προς κάποια κατεύθυνση και δεν φαίνεται -τουλάχιστον από όσα έχουν αναφέρει συγγενείς- να επικοινώνησε κάποιος με την οικογένεια ώστε να ζητήσει κάτι».

Από την ιατροδικαστική εξέταση προέκυψε ότι ο 27χρονος δέχτηκε πισώπλατα και από κοντινή απόσταση 10 σφαίρες. Επίσης, στο πρόσωπο του διαπιστώθηκαν ευρήματα τα οποία παραπέμπουν σε κακοποίηση. Ο θάνατος του προσδιορίζεται για το βράδυ του Σαββάτου ή τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ πριν δολοφονηθεί του έδωσαν να φάει, αφού στο στομάχι του βρέθηκε φαγητό.

Μιλώντας στο ΕΡΤnews ο πατέρας του 27χρονου ανέφερε ότι «επιθυμώ να βρεθεί ο δολοφόνος του παιδιού μου και να κλειστεί στη φυλακή. Το παιδί μου δεν είχε πειράξει κανέναν. Τώρα για ποιο λόγο τον σκότωσαν; Αυτοί ξέρουν».

Υπενθυμίζεται ότι οι δράστες αφού άρπαξαν με την απειλή όπλου τον 27χρονο από το σπίτι που έμενε με την σύντροφό του στην Ελευσίνα, τον οδήγησαν σε ένα, άγνωστο για τις Αρχές, κρησφύγετο. Εκεί του έδιναν φαγητό για έξι ημέρες και τον κρατούσαν όμηρο μέχρι που τον οδήγησαν στο απομονωμένο σημείο όπου και τον δολοφόνησαν.

Κάμερες ασφαλείας έχουν καταγράψει τις κινήσεις του λίγο πριν από την αρπαγή του, αλλά και το Ι.Χ. στο οποίο τον επιβίβασαν οι δράστες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι αστυνομικοί δεν έχουν εντοπίσει το κινητό τηλέφωνο του θύματος και όπως εκτιμάται, οι δράστες το κατέστρεψαν και το πέταξαν.

