Reuters: Η Ελλάδα εξετάζει απαγόρευση των social media για παιδιά κάτω των 15 ετών

 Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε στο Reuters κυβερνητική πηγή

Social media παιδιά

Η Ελλάδα βρίσκεται «πολύ κοντά» στην ανακοίνωση απαγόρευσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, δήλωσε την Τρίτη ανώτερη κυβερνητική πηγή στο Reuters.

Σημειώνεται όι η Ισπανία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι σχεδιάζει να απαγορεύσει τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για άτομα κάτω των 16 ετών και να θεσπίσει νόμο που θα καθιστά τα στελέχη των εταιρειών κοινωνικών δικτύων προσωπικά υπεύθυνα για τη ρητορική μίσους στις πλατφόρμες τους.
 

