Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Ληστές εισέβαλαν σε μονοκατοικία στα Μεσόγεια και άρπαξαν 65.000 ευρώ σε μετρητά καθώς και τιμαλφή αξίας περίπου 50.000 ευρώ.

Ληστές εισέβαλαν την περασμένη Τετάρτη σε μονοκατοικία στα Μεσόγεια αρπάζοντας 65.000 ευρώ σε μετρητά και τιμαλφή αξίας περίπου 50.000.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η ληστεία συνέβη το απόγευμα της περασμένης Τετάρτης γύρω στις 18.50. Οι ληστές με καλυμμένα χαρακτηριστικά μπήκαν από ανασφάλιστη μπαλκονόπορτα. Ο ένας κρατούσε κατσαβίδι, ο άλλος ξύλινο ρόπαλο και ήρθαν πρόσωπο με πρόσωπο με τους ιδιοκτήτες.

Οι ληστές ακινητοποίησαν τους ιδιοκτήτες, έδεσαν τα χέρια του άνδρα με χειροπέδες και με απειλές κατάφεραν να αποσπάσουν 65.000 χρήματα και τιμαλφή αξίας περίπου 50.000.

Μάλιστα στο σπίτι, παρέμειναν μέχρι τις 21.15, ενώ φεύγοντας έβγαλαν τις χειροπέδες από το θύμα.

Σε εξέλιξη είναι οι έρευνες της αστυνομίας για τον εντοπισμό και τη σύλληψη των δραστών.

