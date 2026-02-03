Φωτιά σε διαμέρισμα στη Λάρισα

Συναγερμός σήμανε νωρίτερα στην Πυροσβεστική Υπηρεσία, καθώς πυρκαγιά ξέσπασε σε διαμέρισμα στη Λάρισα.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν άμεσα 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα για την κατάσβεση της φωτιάς.

Εντός του διαμερίσματος εντοπίστηκε, κατά τη διάρκεια της αποκάθαρσης, μια νεκρή γυναίκα.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής προχωρούν σε αποκάθαρση του χώρου και έλεγχο, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν πράγματι υπήρχε άνθρωπος στο εσωτερικό του διαμερίσματος.

Πηγή φωτο: Οnlarissa

Πηγή: skai.gr

