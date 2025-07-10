«Αν δεν μπορείς να αποφύγεις τον βιασμό, κοίταξε να τον ευχαριστηθείς» είπε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Ιορδάνης Δημητριάδης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, αφήνοντας εμβρόντητη τη Δήμαρχο, Γερακίνα Μπισμπινά αλλά και άλλες γυναίκες δημοτικούς συμβούλους.

Η συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Δέλτα, τη Δευτέρα 7 Ιουλίου είχε μια σειρά θεμάτων μεταξύ των οποίων και τη λειτουργία ενός εργοστασίου στη ζώνη της ΕΤΒΑ στη Σίνδο με τους επικεφαλής παρατάξεων και τους δημοτικούς συμβούλους να τοποθετούνται επί του θέματος.

Έτσι, όπως αναφέρει και το thestival, κάποια στιγμή τον λόγο πήρε ο επικεφαλής της μείζονος αντιπολίτευσης, Ιορδάνης Δημητριάδης ο οποίος αφού επεσήμανε ότι η λειτουργία ενός εργοστασίου επεξεργασίας ψευδαργύρου και χαλκού σε απόσταση μόλις 50 μέτρων από σπίτια στη Σίνδο με τη μεταφορά σκραπ θα είναι επιβλαβής για τους περιοίκους, ζήτησε να βρεθούν όλοι οι επικεφαλής των παρατάξεων με τη διοίκηση του Δήμου προκειμένου να συζητήσουν το θέμα και να δουν ποιες μπορεί να είναι οι κινήσεις τους.

«Άμεσα θα πρέπει να συναντηθούμε- θα μου πείτε καλοκαίρι τα μπάνια του λαού- αλλά θα πρέπει άμεσα να συναντηθούμε, να κάνουμε ένα σχέδιο δράσης. Ο κόσμος είναι μαζί μας. Πιστεύω ότι αν δεν έχουμε απάντηση επιστημονική επί της Περιβαλλοντικής Έκθεσης φοβάμαι ότι, το εργοστάσιο ήδη έγινε, δεν θα το σταματήσει τίποτα» είπε και πρόσθεσε: «Κι αν μη τι άλλο αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε, αν δεν μπορείς να αποφύγεις το βιασμό λέει κοίταξε να το ευχαριστηθείς. Αν δεν μπορούμε να το σταματήσουμε αν μη τι άλλο να βελτιώσουμε τους όρους».

Η ανεπίτρεπτη φράση που χρησιμοποίησε ο κ. Δημητριάδης «πάγωσε» την αίθουσα όπως περιέγραψε στο thestival.gr η αντιδήμαρχος Σοφία Μαυρίδου με τις γυναίκες δημοτικούς συμβούλους και την Δήμαρχο να μην πιστεύουν στα αυτιά τους.

Αξίζει να σημειωθεί ότι κάθε συνεδρίαση, όπως και η συγκεκριμένη, καταγράφεται live στο κανάλι που διαθέτει ο Δήμος Δέλτα στο Υoutube με το βίντεο και την επίμαχη φράση να παραμένουν σε κοινή θέαση.

Μετά το 47:00 η επίμαχη αναφορά:

«Η φράση που είπε ο κ. Δημητριάδης όπως είναι αντιληπτό δεν χωράει σε κανέναν δημόσιο λόγο. Καμία φράση που να περιέχει τη λέξη βία και πόσο μάλλον τον βιασμό» τόνισε η κ. Μαυρίδου προσθέτοντας ότι το θέμα δεν έχει τελειώσει καθώς όπως είπε θα γίνουν αναφορές εναντίον του επικεφαλής της παράταξης ακόμα και στην ΚΕΔΕ.

«Στο Δήμο μας έχουμε επιτροπή Ισότητας η οποία θα συγκληθεί για να πράξει τα δέοντα. Θα κάνουμε τις καταγγελίες μας και προς τον Δήμο και προς την ΚΕΔΕ για να πάρουν θέση. Δεν μπορεί να λέγεται αυτό μέσα σε ένα δημοτικό συμβούλιο» ανέφερε η κ. Μαυρίδου.

Η διοίκηση του Δήμου Δέλτα με ανακοίνωση της κατακεραυνώνει τη φράση του κ. Δημητριάδη ζητώντας «κατ΄ ελάχιστον μια δημόσια συγγνώμη».

«Αδιανόητες εκφράσεις στο Δημοτικό Συμβούλιο από την αντιπολίτευση. “Αν δεν μπορείς να αποφύγεις τον βιασμό, λέει, κοίταξε να τον ευχαριστηθείς…” Δεν παρακούσαμε. Δεν παρεξηγήσαμε. Δεν παρανοήσαμε. Είναι η ακριβής φράση που διατυπώθηκε από τα χείλη του επικεφαλής παράταξης της αντιπολίτευσης Ιορδάνη Δημητριάδη, κατά τη διάρκεια συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Δέλτα. Μια φράση που δεν έχει θέση ούτε σε κουβέντες καφενείου, πόσο μάλλον στον δημόσιο λόγο και, μάλιστα, μέσα σε έναν χώρο θεσμικό, όπου αυτονόητα θα έπρεπε να κυριαρχούν ο σεβασμός αλλά και η ευθύνη. Δεν είναι ατάκα. Δεν είναι εξυπνάδα. Δεν είναι ατυχές σχόλιο. Είναι ευθεία προσβολή και χυδαία αναπαραγωγή μιας κουλτούρας που κανονικοποιεί τη βία. Αναμένουμε κατ’ ελάχιστον μια δημόσια συγγνώμη» αναφέρεται στην ανακοίνωση του Δήμου.

Θέση στο θέμα πήρε και η «Αλυσίδα Ένωση Γυναικών» επισημαίνοντας ότι δεν μπορεί κανείς μέσα από αστεϊσμούς να προχωρά στην κανονικοποίηση μιας τόσο αποτρόπαιης πράξης κι ότι τέτοιες φράσεις δεν προσβάλουν μόνο τα θύματα σεξουαλικής βίας αλλά πλήττουν τη στοιχειώδη ανθρώπινη αξιοπρέπεια.

