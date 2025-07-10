Λογαριασμός
Διάσπαρτες εστίες φωτιάς αντιμετωπίζουν οι δυνάμεις στις Οινιάδες Αιτωλοακαρνανίας

Η φωτιά καίει κοντά στον αρχαιολογικό χώρο - Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου, 12 οχήματα 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική αεροσκάφος

Ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στην περιοχή, Οινιάδες, της Αιτωλοακαρνανίας, προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο τη φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης σε δασική έκταση.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, οι δυνάμεις αντιμετωπίζουν διάσπαρτες εστίες φωτιάς όχι ενιαίο μέτωπο που καίνε κοντά στον αρχαιολογικό χώρο και στην περιοχή πνέουν άνεμοι 4 με 6 μποφόρ.

Στο σημείο επιχειρούν 40 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 6ης ΕΜΟΔΕ, 12 οχήματα 5 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο. Σημειώνεται πως τα εναέρια μέσα επιχειρούν περιοδικά.

Στο έργο των πυροσβεστικών δυνάμεων συμβάλλουν μηχανήματα έργου και υδροφόρα οχήματα ΟΤΑ.

