Εξαρθρώθηκε από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αθηνών της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αττικής συμμορία που προσέγγιζε τουρίστες στο ιστορικό κέντρο της Αθήνας με σκοπό τη διακίνηση ναρκωτικών ουσιών.

Συνελήφθησαν μεσημβρινές και απογευματινές ώρες της Δευτέρας (7/7) στο κέντρο της Αθήνας, 4 αλλοδαποί, ηλικίας 41, 40, 18 και 17 ετών, μέλη της συμμορίας και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία -κατά περίπτωση- για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και παράβαση περιορισμών διαμονής.

Πώς δρούσαν

Ειδικότερα, τα μέλη της συμμορίας από τις αρχές του Ιουνίου, διακινούσαν ποσότητες ακατέργαστης κάνναβης σε κεντρικά σημεία του ιστορικού κέντρου της Αθήνας.

Εκεί εντόπιζαν σημεία με έντονη κινητικότητα διερχομένων τουριστών όπου τους πλησίαζαν και τους απεύθυναν ερώτηση-πρόταση αγοράς μικροποσότητας ναρκωτικών ουσιών.

Για την αποθήκευση των ναρκωτικών ουσιών και προκειμένου να δυσχεράνουν τη σύλληψή τους χρησιμοποιούσαν ως καβάτζα, ειδική κρύπτη σε καζανάκι τουαλέτας καταστήματος, ενώ τα μέλη της συμμορίας είχαν καθορισμένους ρόλους τσιλιαδόρου, πωλητή αλλά και μεταφορέα των ναρκωτικών ουσιών από την καβάτζα στο σημείο πώλησης.

Τι βρέθηκε

Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε εντός της ειδικής κρύπτης απόκρυψης ναρκωτικών ουσιών βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 15.5 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης εντός αλουμινόχαρτου, καλυμμένου με χαρτί υγείας, ενώ στην κατοχή τους κατασχέθηκαν επιπλέον 11 γραμμ. ακατέργαστης κάνναβης και ρολό αλουμινόχαρτου.

Από τη μέχρι τώρα προανακριτική έρευνα οι κατηγορούμενοι έχουν ταυτοποιηθεί για 25 πράξεις διακίνησης ναρκωτικών ουσιών.

Οι συλληφθέντες, με τη σε βάρος τους σχηματισθείσα δικογραφία, οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

