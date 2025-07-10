Ο προϊστάμενος της Εισαγγελίας Εφετών Πάτρας Νικόλαος Νικολάου διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση για τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών σε βάρος ιατροδικαστών που υπηρέτησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας της Πάτρας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η παραγγελία προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αχαΐας είναι σαφής και έρχεται μετά τις σοβαρές καταγγελίες τόσο του προέδρου της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων Δημόσιων Νοσοκομείων (ΠΟΕΔΗΝ) Μιχάλη Γιαννάκου, όσο και δημοσιευμάτων που αναφέρονται και σε άλλα περιστατικά κακοποίησης παιδιών, ακόμη και θανάτου βρεφών, τα οποία δεν έλαβαν τη δέουσα προσοχή από την Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πατρών, παρά τις επισημάνσεις γιατρών για τη σοβαρότητα των περιστατικών.

Κατόπιν αυτών στο πλαίσιο της κατεπείγουσας εισαγγελικής έρευνας που διατάχθηκε, θα διερευνηθεί το ενδεχόμενο τέλεσης αυτεπαγγέλτως διωκόμενων ποινικών αδικημάτων εκ μέρους ιατροδικαστών που υπηρέτησαν στην Ιατροδικαστική Υπηρεσίας Πατρών. Μεταξύ των αδικημάτων που θα διερευνηθούν είναι αυτά της παράβασης καθήκοντος, της ψευδούς βεβαίωσης, της ψευδούς ιατρικής πιστοποίησης κ.α.

Ήδη, με απόφαση του υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη, έπειτα και από τις νέες αποκαλύψεις στην υπόθεση της δολοφονίας των βρεφών από την Ειρήνη Μουρτζούκου, ανεστάλη η λειτουργία της εν λόγω Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας.

Στην απόφαση για αναστολή της λειτουργίας βάρυνε και το ότι από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία είχαν εκδοθεί ιατροδικαστικές εκθέσεις τόσο για τους θανάτους των δύο παιδιών της Ρούλας Πισπιρίγκου όσο και για τα δύο από τα βρέφη που ομολόγησε η Ειρήνη Μουρτζούκου ότι δολοφόνησε. Η αναστολή λειτουργίας θα ισχύσει μέχρι να γίνει αναδιοργάνωσή της.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.