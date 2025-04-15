Στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ φιλοξενήθηκε το πρωί της Μεγάλης Τρίτης (15/4) η εκπρόσωπος Τύπου της Ελληνικής Αστυνομίας, Κωνσταντία Δημογλίδου, η οποία αρχικά μίλησε για την επιχείρηση εκκένωσης σε υπό κατάληψη κτίριο στα Εξάρχεια.

«Ουσιαστικά είναι ένα κτίριο που φαίνεται πως όντως ανήκει σε κάποιο ίδρυμα. Η Αστυνομία, όταν έλαβε τη μήνυση του Διευθύνοντα Συμβούλου, οργάνωσε επιχείρηση», όπως είπε και ενημέρωσε πως δεν υπάρχουν συλλήψεις, παρά μόνο προσαγωγές, καθώς στη συνέχεια συγκεντρώθηκαν κάποια άτομα να διαμαρτυρηθούν για αυτήν την αστυνομική επιχείρηση.

«Το κτίριο φαίνεται ότι είναι υπό κατάληψη τον τελευταίο μήνα, η μήνυση είναι την περασμένη εβδομάδα, πριν τα επεισόδια του Σαββάτου στην περιοχή. Νομίζω το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε αποδείξει ότι δεν υπάρχει καμία ανοχή σε τέτοιου είδους καταλήψεις. Όπου η Αστυνομία καλείται, σε ιδιωτικούς χώρους, φυσικά και επεμβαίνει διοργανώνοντας επιχειρήσεις, πόσω μάλλον όταν μιλάμε για δημόσιους χώρους. Πλέον είναι πού συγκεκριμένα τα κτίρια για τα οποία δεν έχουμε ενημερωθεί ίσως, για να μην έχει οργανωθεί κάποια επιχείρηση. Ένα από αυτά τα κτίρια ήταν και αυτό».

Ερωτηθείσα για τα επεισόδια του Σαββάτου, η κ. Δημογλίδου υπογράμμισε:

«Πρόκειται για μεμονωμένο περιστατικό. Ήταν μια εικόνα που είχαμε να δούμε πολλά χρόνια, νομίζω μπορούν να το διαβεβαιώσουν και οι κάτοικοι της περιοχής. Μια εικόνα που δεν θέλουμε να ξαναδούμε ούτε εμείς στην ΕΛΑΣ και φυσικά ούτε οι πολίτες που μένουν στην ευρύτερη περιοχή των Εξαρχείων. Ξέρετε, δεν είναι πάντα τόσο εύκολο. Τη συγκεκριμένη στιγμή που πέφτουν βροχή οι μολότοφ σε βάρος των αστυνομικών δυνάμεων - διότι οι άνθρωποι αυτοί επιτέθηκαν ξεκάθαρα στις αστυνομικές δυνάμεις - ήταν δύσκολο λόγω των στενών να κινηθούν τα μεγάλα οχήματα της Πυροσβεστικής και να επέμβουν άμεσα, για να μην επεκταθεί η πυρκαγιά».

«Εγώ αναγνωρίζω ότι κάποιες φορές μπορεί να κάνουμε και εμείς λάθη. Θα δούμε αν κάναμε κάποια λάθη και εδώ. Έγιναν στη συνέχεια προσαγωγές. Το ότι αφέθηκαν ελεύθεροι δεν σημαίνει ότι κάποιοι μπορεί να μη συμμετείχαν στα επεισόδια. Υπάρχουν αρκετά ευρήματα από εκείνο το βράδυ, τα οποία εξετάζονται», προσέθεσε. «Νομίζω ήταν ξεκάθαρος χθες ο κύριος υπουργός για τις συναυλίες από δω και πέρα εκεί. Από τη στιγμή που δεν επιτρέπεται και δεν είναι νόμιμο κάτι να συμβεί, δεν θα συμβαίνει».

«Θα έχουμε αποτελέσματα το επόμενο διάστημα για τους δράστες στην Hellenic Train»

Τέλος, μιλώντας για την έκρηξη στα γραφεία της Hellenic Train το βράδυ της περασμένης Παρασκευής, η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ σημείωσε ότι δεν μπορεί να απαντήσει ξεκάθαρα αν έχουν ταυτοποιηθεί τα άτομα που φαίνονται στο βίντεο ντοκουμέντο. «Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι από τη στιγμή που έχετε εσείς στα χέρια σας τέτοιο υλικό, φανταστείτε πόσο υλικό διαθέτει η Αντιτρομοκρατική και πόσο προσεκτικά εξετάζει τα βήματα του δράστη ή των δραστών, γιατί ακόμα δεν είναι ξεκάθαρο πόσοι συμμετείχαν στη συγκεκριμένη ενέργεια. Το πριν και το μετά είναι πολύ σημαντικά για εμάς, όπως και τα ευρήματα από το σημείο της έκρηξης».

Σχολιάζοντας το ότι ένας εκ των δραστών είχε ακάλυπτα χαρακτηριστικά, ανέφερε:

«Σε αυτές τις περιπτώσεις οι αστυνομικοί αναζητούν τα λάθη που έχουν κάνει οι δράστες. Φυσικά, ψάχνουν ομοιότητες με προηγούμενες υποθέσεις, όχι μόνο αυτές που έχουν εξιχνιαστεί, αλλά και ανεξιχνίαστες. Νομίζω είναι πολύ νωρίς για να κάνουμε εκτίμηση αν αυτοί οι άνθρωποι ήταν έμπειροι, θα πρέπει να έχουμε περισσότερα στοιχεία. Φυσικά και εξετάζεται αν υπάρχει κάποια σύνδεση αυτού του περιστατικού με την έκρηξη στο διαμέρισμα των Αμπελοκήπων. Το επόμενο διάστημα θα έχουμε αποτελέσματα. Προς το παρόν οι δράστες δεν έχουν ταυτοποιηθεί, το ξεκαθαρίζω. Εξετάζεται η διαδρομή τους πριν φτάσουν στο σημείο και από τη στιγμή που αποχωρούν από εκεί».

