Νεκρή 79χρονη σε διαμέρισμα στις Αχαρνές - Συνελήφθη ο σύζυγός της (Βίντεο)

Ο 84χρονος φέρεται να διαπληκτίστηκε με τη σύζυγό του και να την έσπρωξε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να πέσει και να χτυπήσει στο κεφάλι της

Αχαρνές

Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μ. Τρίτης στην αστυνομία καθώς 79χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στις Αχαρνές, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον σύζυγό της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην οδό Εφηβείας. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο 84χρονος διαπληκτίστηκε με την 79χρονη σύζυγό του, την έσπρωξε και αυτή έπεσε κάτω.

Από την πτώση, η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι και κατέληξε

Ο 84χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό ΑΤ όπου παραδέχτηκε την πράξη του και κρατείται.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, ο ηλικιωμένος ειδοποίησε τον γιο του που μένει στο ίδιο κτήριο, λέγοντας του τι συνέβη και εκείνος κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά ήταν πλέον αργά για τη γυναίκα. 

Δείτε βίντεο από το σημείο:

