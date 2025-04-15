Του Μάκη Συνοδινού

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Μ. Τρίτης στην αστυνομία καθώς 79χρονη γυναίκα εντοπίστηκε νεκρή στο διαμέρισμά της στις Αχαρνές, με τις Αρχές να συλλαμβάνουν τον σύζυγό της.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε στην οδό Εφηβείας. Σύμφωνα με πρώτες πληροφορίες, ο 84χρονος διαπληκτίστηκε με την 79χρονη σύζυγό του, την έσπρωξε και αυτή έπεσε κάτω.

Από την πτώση, η γυναίκα χτύπησε στο κεφάλι και κατέληξε.

Ο 84χρονος μεταφέρθηκε στο τοπικό ΑΤ όπου παραδέχτηκε την πράξη του και κρατείται.

Όπως έγινε επίσης γνωστό, ο ηλικιωμένος ειδοποίησε τον γιο του που μένει στο ίδιο κτήριο, λέγοντας του τι συνέβη και εκείνος κάλεσε ασθενοφόρο, αλλά ήταν πλέον αργά για τη γυναίκα.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.