Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Μποτιλιάρισμα πολλών χιλιομέτρων έχει δημιουργηθεί στην παραλιακή λεωφόρο στο ρεύμα από τον Πειραιά που οδηγεί προς τη Γλυφάδα και συγκεκριμένα από το ύψος του Νέου Φαλήρου έως και Άλιμο λόγω τροχαίου δυστυχήματος που σημειώθηκε νωρίτερα στο ύψος της Αλίμου, όπου ένας δικυκλιστής έχασε τη ζωή του.

Καθυστερήσεις σημειώνονται επίσης στις λεωφόρους Αθηνών και Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά, στα δυο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισού ανάμεσα στη λεωφόρο Αθηνών και τη Νέα Χαλκηδόνα, στα δυο ρεύματα της Αρδητού και στην άνοδο της Βασιλέως Κωνσταντίνου.

