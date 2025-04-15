Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Μ. Τρίτης αστυνομική επιχείρηση για την εκκένωση κτιρίου, που τελεί υπό κατάληψη στη συμβολή των οδών Θεμιστοκλέους και Κωλέττη, στα Εξάρχεια.

Στην επιχείρηση της ΕΛΑΣ μετέχουν δυνάμεις των ΜΑΤ, της ΕΚΑΜ, της ΟΠΚΕ και άλλων υπηρεσιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν εντοπίστηκαν άτομα μέσα στο κτήριο. Ωστόσο, οι αστυνομικοί βρήκαν πέτρες, άδεια μπουκάλια και κράνη, ενώ πραγματοποιούν συλλογή δακτυλικών αποτυπωμάτων και γενετικού υλικού.

Η επιχείρηση της ΕΛΑΣ πραγματοποιείται λίγες μόνο ημέρες μετά τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στα Εξάρχεια, όπου άγνωστοι πέταξαν βόμβες μολότοφ σε αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε πάνω από 20 οχήματα.

