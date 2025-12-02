Της Έλενας Γαλάρη

Σε ποινή φυλάκισης 8 μηνών με τρίτη αναστολή καταδικάστηκε από το αυτόφωρο δικαστήριο ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα η οποία είχε συλληφθεί στις 20 Νοεμβρίου στη Βουλιαγμένη για επικίνδυνη οδήγηση.

Το δικαστήριο υιοθετώντας την πρόταση του εισαγγελέα, ο οποίος ανέφερε ότι η κατηγορούμενη οδηγούσε υπό την επήρεια «ήπιας μέθης», έκρινε την ηθοποιό ένοχη για επικίνδυνη οδήγηση, από την οποία θα μπορούσε να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο, κυκλοφορία οχήματος που του έχουν αφαιρεθεί οι πινακίδες και οδήγηση από πρόσωπο που του έχει αφαιρεθεί το δίπλωμα.

«Όλες οι παραβάσεις της κ. Ματσούκα είναι διοικητικές παραβάσεις που έχουν πληρωθεί. Της έχουν αφαιρεθεί πινακίδες και δίπλωμα. Δεν έχει βρεθεί να κάνει κόντρες ούτε έχει καταγραφεί να θέτει κάποιον σε κίνδυνο. Να μην της αποδοθεί το αδίκημα της οδήγησης χωρίς άδεια, καθώς την είχε η τροχαία», είπε ο συνήγορός της Αλέξης Στεφανάκης, προσκομίζοντας έγγραφα που όπως είπε, αποδεικνύουν ότι έχει ήδη πληρώσει το σχετικό πρόστιμο και ετοιμαζόταν να πάρει το δίπλωμα της πίσω.

