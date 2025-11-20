Συνελήφθη η Δ. Ματσούκα στη Βουλιαγμένη - Οδηγούσε μεθυσμένη και χωρίς δίπλωμα

Του Μάκη Συνοδινού
Η ηθοποιός Δήμητρα Ματσούκα συνελήφθη το βράδυ της Τετάρτης στη συμβολή των οδών Αθηνάς και Δανάης στη Βουλιαγμένη, σε τυχαίο τροχονομικό έλεγχο.
Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, η ηθοποιός οδηγούσε με 97χλμ την ώρα ενώ το όριο ταχύτητας είναι 50, δεν έφερε δίπλωμα καθώς της είχε αφαιρεθεί για άλλο παράπτωμα από τις 10/10/25 ενώ βρέθηκε και υπό την επήρεια μέθης.
Η κ. Ματσούκα, που κρατείται στο αστυνομικό τμήμα της Βουλιαγμένης, αναμένεται να οδηγηθεί στην Ευελπίδων γύρω στις 12 το μεσημέρι.
