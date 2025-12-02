Δέσμη μέτρων για την αντιμετώπιση της ανεξέλεγκτης κυκλοφορίας αγριογούρουνων καθώς και της επικίνδυνης εμφάνισης λύκων σε κατοικημένες περιοχές προέκυψαν από ευρεία σύσκεψη, την πρωτοβουλία της οποίας ανέλαβε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη, Ιγνάτιος Καϊτεζίδης, με τη συμμετοχή εκπροσώπων υπηρεσιών και φορέων.

Η παρουσία των άγριων ζώων που βρίσκουν καταφύγιο μέσα στις πόλεις, έφερε γύρω από το ίδιο τραπέζι εκπροσώπους των δασικών υπηρεσιών, της αστυνομίας, της τοπικής αυτοδιοίκησης και περιβαλλοντικών οργανώσεων.

Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε έπειτα και το πρόσφατο τροχαίο με την εμπλοκή αγριογούρουνου, που σημειώθηκε προ ημερών στον δρόμο Θέρμης- Πανοράματος.

Ειδικότερα, από τη σύσκεψη προέκυψε συμφωνία πέντε σημείων, ιδιαίτερα για τα αγριογούρουνα:

- Πρώτον, το φαινόμενο της παρουσίας αγριογούρουνων και λύκων μέσα στους οικισμούς έχει πάρει επικίνδυνα χαρακτηριστικά και δεν είναι πια ανεκτή η συμβίωσή τους με τους ανθρώπους.

- Δεύτερον, είναι αναγκαία η πραγματοποίηση νέας μεγάλης καμπάνιας ενημέρωσης των πολιτών με σποτ για όσα πρέπει να κάνουν και όσα πρέπει να αποφεύγουν, τα οποία να προβληθούν και από τους κεντρικούς τηλεοπτικούς σταθμούς.

- Τρίτον ο πληθυσμός τους έχει πολλαπλασιαστεί με προφανείς κινδύνους, γι' αυτό και προτάθηκε να ενταθούν και να κλιμακωθούν τα μέτρα.

- Τέταρτον, ζητήθηκε η Πολιτεία να ενισχύσει τις δασικές υπηρεσίες με εξειδικευμένο προσωπικό και εξοπλισμό ώστε να γίνουν πιο αποτελεσματικές.

-Πέμπτον, με πρόταση των παρισταμένων δημάρχων και αντιδημάρχων να προχωρήσει άμεσα κλιμάκωση των μέτρων του Πρωτοκόλλου που εφαρμόζεται σχετικά, μέχρι και την θήρευση των αγριογούρουνων, προκειμένου να μειωθεί ο πληθυσμός τους.

Όσον αφορά στην παρουσία λύκων στον αστικό ιστό, η Δασική Υπηρεσία, σε συνεργασία με την Περιβαλλοντική Οργάνωση «Καλλιστώ» αποφασίστηκε πως θα φροντίσουν για την άμεση εφαρμογή του πρωτοκόλλου για τη διαχείριση περιστατικών προσέγγισης λύκων σε περιαστικές περιοχές.

Συγκεκριμένα, αφού συγκεντρωθεί όλη η διαθέσιμη πληροφορία, θα ακολουθήσει διαχείριση των παραγόντων που συνέτειναν στην ανεπιθύμητη προσέγγισή τους στους οικισμούς και θα ακολουθήσει οργανωμένη επιχείρηση απώθησής τους, με κατάλληλα αποτρεπτικά μέσα.

«Πήραμε την πρωτοβουλία ως Δήμοι που γειτονεύουμε με το περιαστικό δάσος να καλέσουμε τους ειδικούς και να συζητήσουμε κάθε πτυχή αυτού του δύσκολου προβλήματος. Όλοι οι Δήμοι περιαστικά της Θεσσαλονίκης αισθανόμαστε ανυπεράσπιστοι. Αυτές οι καταστάσεις δεν μπορούν να γίνουν ανεκτές. Οι κίνδυνοι πρόκλησης τροχαίου ατυχήματος, αλλά και επίθεσης σε άνθρωπο ή οικόσιτο ζώο είναι προφανείς. Να ληφθούν μέτρα τώρα πριν να είναι αργά και θρηνήσουμε θύματα», υπογράμμισε ο δήμαρχος Πυλαίας - Χορτιάτη Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.

Στη σύσκεψη συμμετείχαν οι: Νικήτας Φραγκισκάκης, επιθεωρητής Εφαρμογής Πολιτικής Μακεδονίας - Θράκης του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Ιάκωβος Παπαδόπουλος, διευθυντής Δασών Θεσσαλονίκης, Φιλοθέη Μελά, δασάρχης Θεσσαλονίκης, Δημήτρης Μπακαλούδης, καθηγητής Τμήματος Δασολογίας ΑΠΘ, Αχιλλέας Καραλής, διοικητής ΑΤ Πυλαίας - Χορτιάτη, Σίμος Δανιηλίδης, δήμαρχος Νεάπολης -Συκεών, Κωνσταντίνος Κουγιουμτζίδης, αντιδήμαρχος Θέρμης, Γιώργος Μπαμπαράτσας, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος - Πυλαίας & Πολιτικής Προστασίας - Κλιματικής Αλλαγής, Παρασκευή Λιόλιου, αντιδήμαρχος Καθαριότητας, Περιβάλλοντος, Ανακύκλωσης Δημοτικής Ενότητας Χορτιάτη & Προγράμματος περίθαλψης και προστασίας αδέσποτων ζώων, Σπύρος Ψαρούδας, συντονιστής της Περιβαλλοντικής Οργάνωσης «Καλλιστώ» καθώς και οι αντιδήμαρχοι Νίκη Ζώτου και Νίκος Καρίκας, ο γενικός γραμματέας του Δήμου Γιάννης Τολίδης, στελέχη της Δασικής Υπηρεσίας, του Δασαρχείου και της «Καλλιστώ».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

