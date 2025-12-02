Μπλόκα αγροτών: Οι κλειστοί δρόμοι και οι εναλλακτικές διαδρομές

Με μπλόκα εντείνουν τις κινητοποιήσεις τους για τρίτη ημέρα οι αγρότες, δηλώνοντας αποφασισμένοι να παραμείνουν στον δρόμο μέχρι και τις γιορτές εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματα τους.

Τα μπλόκα ενισχύονται καθημερινά από περισσότερους αγρότες και τρακτέρ ή μηχανήματα στήνονται κατά μήκος των αυτοκινητοδρόμων. Μάλιστα, στον «χορό» των κινητοποιήσεων προστίθενται και οι κτηνοτρόφοι.

Αναλυτικά τα αγροτικά μπλόκα μέχρι στιγμής

Λάρισα – Νίκαια

Μάλγαρα Θεσσαλονίκης

Ε-65, στο ύψος της Καρδίτσας

Κομοτηνή – Εγνατία

Νέα Χαλκηδόνα

Γυψοχώρι Πέλλας

Τελωνείο Κακκαβιάς

Τελωνεία Δοϊράνης και Ευζώνων στο Κιλκίς

Θεσσαλονίκη

Στα Μάλγαρα, κλειστό παραμένει το ρεύμα προς Αθήνα.

Ειδικότερα, από τη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλονίκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Τροχαίας Θεσσαλονίκης, ισχύουν και μέχρι νεωτέρας, προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις επί του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ στο ρεύμα πορείας με κατεύθυνση από Θεσσαλονίκη προς Αθήνα.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, όλα τα οχήματα με προορισμό την Αθήνα θα εκτρέπονται στον Α/Κ Ευζώνων και μέσω του Ν.Ε.Ο. Αθηνών - Ευζώνων, κόμβο της Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Εδέσσης, και των νομών Ημαθίας και Πέλλας θα κατευθύνονται προς Αθήνα

Ανατολική Μακεδονία και Θράκη

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ανακοινώθηκε ότι, με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ροδόπης, λόγω αγροτικών κινητοποιήσεων, από την 12:00΄ ώρα σήμερα (2-12-2025) και μέχρι νεωτέρας, διακόπτεται η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Εγνατία Οδό, μεταξύ του Δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του Ανατολικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ξάνθη.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές – παρακαμπτήριες διαδρομές μέσω της πόλεως της Κομοτηνής.

Λάρισα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, σύμφωνα με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Λάρισας, από ώρα 17.00’ της περασμένης Κυριακής (30-11-2025) και μέχρι νεωτέρας, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, Ι.Χ.Ε. αυτοκινήτων, φορτηγών και λεωφορείων, στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Π.Α.Θ.Ε., από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918) μέχρι τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται: είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Όλα τα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, τα φορτηγά και τα λεωφορεία που κινούνται επί του Π.Α.Θ.Ε. με κατεύθυνση προς Αθήνα και Λάρισα, θα εκτρέπονται στον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.) προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται είτε στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.) είτε στην πόλη της Λάρισας αντίστοιχα.

Επιπλέον, έχει διακοπεί η κυκλοφορία όλων των οχημάτων στην Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών από τον κόμβο Βιοκαρπέτ (5o χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών) έως τον κόμβο Νίκαιας συμπεριλαμβανόμενων των κλάδων εισόδου και εξόδου αυτού.

Κατά τη διάρκεια των προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται από εναλλακτικές διαδρομές, ως ακολούθως:

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Θεσσαλονίκη:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Πλατυκάμπου (Χ/Θ 352+918 του Π.Α.Θ.Ε.).

Κατεύθυνση κυκλοφορίας προς Αθήνα:

Όλα τα οχήματα που κινούνται επί της Π.Ε.Ο. Αθηνών-Θεσσαλονίκης, με κατεύθυνση προς Αθήνα θα αναστρέφονται στο ύψος του κόμβου της ΒΙΟΚΑΡΠΕΤ και θα κινούνται με κατεύθυνση από Λάρισα προς την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Βόλου και στη συνέχεια θα εισέρχονται στον Π.Α.Θ.Ε. από τον Ανισόπεδο Κόμβο Κιλελέρ (Χ/Θ 331+686 του Π.Α.Θ.Ε.).

Καρδίτσα

Από τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Θεσσαλίας ανακοινώθηκε ότι, με νεότερη απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Καρδίτσας, τροποποιούνται οι αναφερόμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και συγκεκριμένα:

Αίρονται οι προσωρινές απαγορεύσεις κυκλοφορίας των οχημάτων στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λάρισας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 11η χ/θ (1η διασταύρωση Ματαράγκας – έξοδος ΒΙ.ΠΕ.) & στην Ε.Ο. Καρδίτσας – Λαμίας, από την 8η χ/θ (ισόπεδος κυκλικός κόμβος Δέλτα Παλαμά) έως την 15η χ/θ (διασταύρωση Καρποχωρίου – αερογέφυρα Σοφάδων).

Επιπλέον, από την 16.15΄ ώρα την Κυριακή (30-11-2025) και για όσο χρονικό διάστημα απαιτηθεί, ισχύει προσωρινή απαγόρευση της κυκλοφορίας όλων των οχημάτων, από το Δέλτα Παλαμά έως το 2ο χλμ της Επαρχιακής Οδού Γοργοβιτών – Δέλτα Παλαμά.

Σημειώνεται ότι εξακολουθούν να ισχύουν οι απαγορεύσεις κυκλοφορίας όλων των οχημάτων:

στις εισόδους – εξόδους, αμφίπλευρα, του Ανισόπεδου Κόμβου Καρδίτσας του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας Ε-65 (Σχετ. η από 30-11-2025 ανακοίνωσή μας) &

στο τμήμα του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδας (Ε-65) από 72,3 χ/θ (Α/Κ Σοφάδων) έως και 97,3 χ/θ (Α/Κ Προαστίου) και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.