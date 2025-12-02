Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Έχυσαν γάλα στην κεντρική πλατεία της Λάρισας οι κτηνοτρόφοι πριν βγουν στα μπλόκα - Δείτε βίντεο

Σε απόγνωση και οι κτηνοτρόφοι με την ευλογιά, συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις - Έχυσαν γάλατα στην κεντρική πλατεία μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο

κτηνοτρόφοι

Στον χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι μαζεύτηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και ως ένδειξη διαμαρτυρίας πέταξαν μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο γάλα, σιτάρι, ζωοτροφές και καλαμπόκι. Διαμαρτύρονται αφενός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με τις εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις κοπαδιών από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και για τη σύλληψη τριών αγροτών στα επεισόδια της Κυριακής.

Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι επιβιβάστηκαν στα αγροτικά τους οχήματα και μετέβησαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου θα ενισχύσουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Λάρισα κτηνοτρόφοι Γάλα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark