Στον χορό των αγροτικών κινητοποιήσεων μπαίνουν και οι κτηνοτρόφοι της Λάρισας οι οποίοι βλέπουν τα κοπάδια τους να πλήττονται από την ευλογιά των αιγοπροβάτων.

Το μεσημέρι της Τρίτης (2/12) Θεσσαλοί κτηνοτρόφοι μαζεύτηκε στην κεντρική πλατεία της Λάρισας και ως ένδειξη διαμαρτυρίας πέταξαν μπροστά από το Αστυνομικό Μέγαρο γάλα, σιτάρι, ζωοτροφές και καλαμπόκι. Διαμαρτύρονται αφενός για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο κλάδος με τις εκατοντάδες χιλιάδες θανατώσεις κοπαδιών από την ευλογιά των αιγοπροβάτων, καθώς και για τη σύλληψη τριών αγροτών στα επεισόδια της Κυριακής.

Αμέσως μετά τη διαμαρτυρία, οι κτηνοτρόφοι επιβιβάστηκαν στα αγροτικά τους οχήματα και μετέβησαν στον κόμβο του Πλατυκάμπου, όπου θα ενισχύσουν το μπλόκο της Νίκαιας.

Πηγή: skai.gr

