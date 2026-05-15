Σοκάρουν τα στοιχεία που έρχονται στο φως της δημοσιότητας σχετικά με τις άθλιες συνθήκες υπό τις οποίες ζούσαν έξι παιδιά μιας οικογένειας στο Περιστέρι.

H δικηγόρος της οικογένειας Α. Κερχανατζίδου μιλώντας σήμερα στον ΣΚΑΪ επιχείρησε να εξηγήσει γιατί συνέβη αυτό. «Είναι δυο γονείς νέοι που ήθελαν αυτά τα παιδιά, τους αρέσει η οικογένειά τους, αγαπούν πάρα πολύ τα παιδιά τους, και προσπαθούν ο καθένας από τη δική του πλευρά, ο πατέρας εργαζόμενος, να προσφέρει ό,τι καλύτερο μπορεί σε αυτήν την πολυμελή οικογένεια, και η μητέρα, η οποία είναι αδύνατον να εργαστεί, όπως αντιλαμβάνεστε, γιατί επιμελείται 6 παιδιών, να μπορέσει να προσφέρει στα παιδιά της ό,τι καλύτερο μπορεί. Τώρα, ως προς το περιστατικό το οποίο ανέκυψε, και αυτό θα ήθελα να το διευκρινίσω, δεν ήταν μια μόνιμη κατάσταση στην οποία ζούσε αυτή η οικογένεια. Το περιστατικό αυτό προέκυψε εξαιτίας της έκτακτης μετακόμισης της οικογένειας από το νησί προς την Αθήνα. Είχαν συνάψει, και το έχω στα χέρια μου να το προσκομίσω και στην εισαγγελία ανηλίκων, μισθωτήριο συμβόλαιο, το οποίο όμως δυστυχώς ο προηγούμενος ένοικος καθυστέρησε να εξελιχθεί να παραδώσει», εξήγησε αρχικά.

Ερωτηθείσα αν τα παιδιά πηγαίνουν στο σχολείο η δικηγόρος είπε: «Πήγαιναν κανονικά στο σχολείο και θέλω και αυτό να διευκρινιστεί, δηλαδή και όταν μετοίκησαν στα μέσα της σχολικής χρονιάς προς τους Λειψούς, τα παιδιά πήγαν κανονικά στο σχολείο εκεί. Και μάλιστα οι δάσκαλοί τους, οι εκεί δάσκαλοί τους, έχουν διαφορετική άποψη από αυτή που έχει εκφραστεί στην Αθήνα».

Απαντώντας στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων σχετικά με τo πώς γίνεται οι γονείς να επέτρεψαν τα παιδιά τους να παρουσιάζουν αυτήν την εξαθλιωμένη εικόνα, η δικηγόρος είπε: «Είναι εύλογο το ερώτημά σας, και εγώ ως μητέρα, πιστέψτε με, έχω ακριβώς την ίδια, είχα μάλλον την ίδια ακριβώς σκέψη, και σαφώς το ότι έχω τον ρόλο του δικηγόρου, αυτό δεν μου αφαιρεί και τον ρόλο του μέλους της κοινωνίας ή της μητέρας, σε καμία περίπτωση. Ήταν και το δικό μου ερώτημα, και είχα αλήθεια την περιέργεια να τους δω από κοντά πρώτα, για να σχηματίσω άποψη. Είναι δύο φυσιολογικοί γονείς, δύο φυσιολογικοί άνθρωποι, γιατί ξέρετε, όταν ακούς τέτοια περιστατικά, φαντάζεσαι ότι μάλλον θα υπάρχει και κάποια πλήρωση».

«Όταν λοιπόν μετακόμισαν στην Αθήνα και δεδομένου ότι δεν μπορούσαν να έχουν το οίκημά τους, έπρεπε αναγκαστικά κάπου να φιλοξενηθούν. Δυστυχώς φιλοξενήθηκαν στο συγκεκριμένο δώμα. Μέσα σε όλη αυτή τη διαδικασία, και θέλω να υπενθυμίσω ότι η μητέρα είναι έγκυος, είναι ετοιμόγεννη, τις ημέρες εκείνες υπέφερε η ίδια από ισχυρούς πόνους, με αποτέλεσμα να μην μπορεί να επιμεληθεί .Παράλληλα τα παιδιά ασθένησαν, είχαν γαστρεντερολογικές ασθένειες, είναι μεταδοτικές πάρα πολύ εύκολα...».

Ερωτηθείσα τέλος αν οι γονείς θα συνεχίσουν να θέλουν την επιμέλεια η δικηγόρος απάντησε: «Θα συνεχίσουν να θέλουν την επιμέλεια των παιδιών, θα τη ζητήσουν, και θα κάνουν ό,τι είναι δυνατό να επανενωθεί η οικογένειά τους, διότι πρώτο μέλημα της πολιτείας είναι οι οικογένειες να παραμένουν ενωμένες και να προσπαθούμε ως πολιτεία να δώσουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε και να βοηθήσουμε καταστάσεις που μπορεί να είναι προβληματικές. Δεν είναι θεμιτό, και σε αυτό θεωρώ θα συμφωνήσει και ο κ. Γιαννόπουλος, να χωρίζουμε οικογένειες, αλλά ως πολιτεία να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε να σταθούν στα πόδια τους και να κάνουν τη δική τους δουλειά».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.