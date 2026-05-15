Το σχόλιο του Άρη Πορτοσάλτε από τη Βιέννη για τη Eurovision - «Akyla Φέρτο»

Στη Βιέννη όπου διεξάγεται ο φετινός διαγωνισμός της Eurovision βρίσκεται ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ, Άρης Πορτοσάλτε.

Σε ζωντανή σύνδεση με την εκπομπή Live You, την οποία συμπαρουσιάζει με τη Μαρία Αναστασοπούλου, ο Άρης Πορτοσάλτε εμφανίστηκε με το χαρακτηριστικό σκουφί του Έλληνα καλλιτέχνη, λέγοντας «Akyla Φέρτο».

Ο κ. Πορτοσάλτε σχολίασε πως «δεν υπάρχει περίπτωση» η ελληνική συμμετοχή «να μην πάει καλά». «Ήρθα για την Eurovision και κάθε χρόνο θα πηγαίνω. Τέλος», ανέφερε επίσης με χιούμορ ο παρουσιαστής.

«Ο Γιώργος είναι 9 χρόνια στο ρεπορτάζ και θα μου μάθει όλα τα κόλπα», σημείωσε. «Μια νέα καριέρα ανοίγεται μπροστά μου» είπε γελώντας.

Ο δημοσιογράφος από τον σημερινό διαγωνισμό ξεχώρισε εκτός από τον Akyla, την Ιταλία αλλά και το τραγούδι της Αλβανίας.

Για το κλίμα που επικρατεί στη Βιέννη ο κ. Πορτοσάλτε ανέφερε πως «εγώ ταξίδεψα χτες το πρωί και είδα οικογένειες που ήρθαν με τον σκούφο του Akyla», ενώ διευκρίνισε πως «εγώ είμαι περαστικός από εδώ».

Επίσης, σημείωσε πως οι έλεγχοι είναι πολύ αυστηροί στην πρωτεύουσα της Αυστρίας.



