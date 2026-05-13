Ένα ζευγάρι ηλικίας 37 και 33 ετών συνελήφθη στο Περιστέρι από την ομάδα ΔΙΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση των 6 παιδιών τους σε κίνδυνο.
Έπειτα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, οι δύο γονείς εντοπίστηκαν στην οικία τους, στην οδό Κηπουπόλεως μαζί με τα έξι ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η οικογένεια διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες.
Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένουν για φροντίδα, ενώ υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις.
