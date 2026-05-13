Μέσα σε ακαθαρσίες ζούσαν 6 παιδιά στο Περιστέρι - Συνελήφθησαν οι γονείς τους

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένουν για φροντίδα, ενώ υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις   

Αστυνομία

Ένα ζευγάρι ηλικίας 37 και 33 ετών συνελήφθη στο Περιστέρι από την ομάδα ΔΙΑΣ, το απόγευμα της Τρίτης, για έκθεση των 6 παιδιών τους σε κίνδυνο.

Έπειτα από διερεύνηση σχετικής καταγγελίας, οι δύο γονείς εντοπίστηκαν στην οικία τους, στην οδό Κηπουπόλεως μαζί με τα έξι ανήλικα τέκνα τους, ηλικίας από 3 έως 11 ετών. Διαπιστώθηκε ότι η οικογένεια διαβιούσε υπό άθλιες συνθήκες, μέσα σε ακαθαρσίες.

Τα ανήλικα μεταφέρθηκαν στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», όπου παραμένουν για φροντίδα, ενώ υποβάλλονται και σε ιατρικές εξετάσεις. 
 

Πηγή: skai.gr

TAGS: σύλληψη παιδιά Περιστέρι
