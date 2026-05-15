Στόχος βανδαλισμού από αγνώστους έγινε για δεύτερη φορά, μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα, η προτομή του δολοφονηθέντος στου Ρέντη αστυνομικού, Γιώργου Λυγγερίδη, που βρίσκεται στη συμβολή των οδών Εγνατία και Εθνικής Αμύνης στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.

Οι άγνωστοι δράστες έγραψαν με σπρέι στην προτομή το γράμμα Α, το οποίο τοποθέτησαν μέσα σε έναν κύκλο. Σημειώνεται, πως ανάλογος βανδαλισμός με μαύρη μπογιά είχε προκληθεί και στα τέλη Απριλίου.

Η προτομή βρίσκεται στο πάρκο που φέρει το όνομα του Γιώργου Λυγγερίδη, στην πλατεία Σιντριβανίου, ενώ τα αποκαλυπτήριά της τελέστηκαν τον περασμένο Οκτώβριο, παρουσία και του Προέδρου της Δημοκρατίας. Για την αποκατάσταση της φθοράς έχουν ήδη ενημερωθεί οι αρμόδιοι φορείς.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

