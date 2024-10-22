Δίκη Πισπιρίγκου: Τα ευρήματα παραπέμπουν σε θάνατο της Μαλένας από ασφυξία

Ευρήματα που παραπέμπουν σε ασφυξία της Μαλένας Δασκαλάκη εντόπισε στην ιστολογική επανεκτίμηση που έκανε ο παθολογοανατόμος Χρήστος Ευτυχιάδης, ο οποίος κατέθεσε στη δίκη της Ρούλας Πισπιρίγκου ενώπιον του ΜΟΔ, για τον θάνατο των δύο μικρότερων κοριτσιών της.

Ο μάρτυρας διενήργησε ιστολογικές εξετάσεις, στο πλαίσιο της ιατροδικαστικής αναφοράς που παρέδωσαν στις δικαστικές αρχές για τους θανάτους της 3,5 ετών Μαλένας και της έξι μηνών Ίριδας, οι ιατροδικαστές Νίκος Καρακούκης, προϊστάμενος της Ιατροδικαστικής Υπηρεσίας και Νίκος Καλόγρηας.

Σύμφωνα με τον παθολογοανατόμο, όλα τα ευρήματα οδηγούν σε ασφυξία που υπέστη η Μαλένα, ο θάνατος της οποίας σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να αποδοθεί σε ηπατική ανεπάρκεια, όπως είχε εκτιμηθεί αρχικά. «Η ηπατική ανεπάρκεια δεν μπορεί να σταθεί γενικά. Προϋποθέτει κάποια χρονιότητα. Ακόμα και η κεραυνοβόλος, θέλει κάποιο χρόνο και κάποια συμπτώματα» ανέφερε ο μάρτυρας, τονίζοντας ότι δεν υπήρχε εικόνα ηπατικής ανεπάρκειας, κλινική και εργαστηριακή, στη Μαλένα.

Ο μάρτυρας είπε πως πριν ξεκινήσει την ιστολογική εξέταση είχε στενή επαφή με τους κ.κ Καρακούκη και Καλόγρηα για να λάβει πληροφορίες:

«Είχαμε στενή επαφή. Μου έδωσαν γενικές πληροφορίες. Μου είπαν ότι είχαμε ένα νοσηλευόμενο παιδί με λευχαιμία στο "Παίδων", υγιές όμως, ότι πήγαινε καλά, το οποίο φέρεται να "έφυγε" ξαφνικά, δηλαδή ότι είχαμε αιφνίδιο θάνατο… μου είπαν ότι δεν βρέθηκε παθολογία που να δικαιολογεί τον αιφνίδιο θάνατο».

Ο μάρτυρας έδωσε έμφαση στην υποξία η οποία και οδήγησε σε κενοτοπιώδη εκφύλιση ηπατικών κυττάρων, εύρημα που αρχικά είχε συνδεθεί με ηπατική ανεπάρκεια, αναφέροντας πως «η ασφυξία μπορεί να προκαλέσει ζημιά σε όλες τις ζώνες του ήπατος». Απέκλεισε επίσης η αιτία της εκφύλισης των κυττάρων να οφείλεται σε δηλητηρίαση.

Πρόεδρος: Τι είναι η υποξία και η ανοξία;

Μάρτυρας: Η υποξία είναι έλλειψη οξυγόνου και η ανοξία η ακραία μορφή της. Η ασφυξία είναι είδος υποξίας με τεχνικά μέσα.

Πρόεδρος: Στην ασφυξία τι περιμένουμε να δούμε;

Μάρτυρας: Ό,τι έχουμε βρει εδώ. Κενοτοπιώδη εκφύλιση, πνευμονικό οίδημα, συμφόρηση στα όργανα, ίσως κάποιο οίδημα στο μυοκάρδιο. Σε περιπτώσεις ασφυξίας πρώτα, απ' όσο ξέρω γιατί δεν είναι δικό μας κομμάτι αυτό, επηρεάζεται ο εγκέφαλος. Και μετά το ήπαρ. Θα πρέπει, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, να έχει οίδημα σε όλες τις ζώνες του.

Πρόεδρος: Το βλέπετε στις τομές;

Μάρτυρας: Κενοτοπιώδη εκφύλιση. Δεν υπήρχε ούτε ένα κύτταρο υγιές. Έγραψα καθολική, όχι εκτεταμένη.

Στο δικαστήριο προκλήθηκε ένταση, όταν ο μάρτυρας ανέφερε ότι η εικόνα της Μαλένας λίγες ώρες πριν πεθάνει, που του μεταφέρθηκε, ήταν ενός παιδιού με λευχαιμία στο νοσοκομείο χωρίς συμπτώματα, «που έφαγε σουβλάκια και μπαμ πέθανε ξαφνιάζοντας τους πάντες». Η φράση αυτή εκνεύρισε την κατηγορούμενη, η οποία απευθύνθηκε στον παθολογοανατόμο με δυνατή φωνή.

Πισπιρίγκου: Το ότι έφαγε σουβλάκι από που το μάθατε κύριε Ευτυχιάδη; Ποιος σας είπε τέτοια πράγματα;

Μάρτυρας: Οι ιατροδικαστές!

Πρόεδρος: Κυρία κατηγορουμένη σας παρακαλώ!

Η δίκη συνεχίζεται.

