Εκπαίδευση για Καταφύγια Ζώων

Η Zero Stray Academy ανακοίνωσε εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων με βασικό στόχο να αποτελέσει ένα λιθαράκι στην ευζωία των ζώων μέσα στα καταφύγια αλλά και έξω από αυτά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από το πώς να χτίσουμε σωστά ένα καταφύγιο, αποσκοπεί και στο πώς αξιολογούμε την ευζωία σε ένα καταφύγιο.



Έναρξη: Πέμπτη 31 ΟκτωβρίουΛήξη: Πέμπτη 7 ΝοεμβρίουΩρες: Καθημερινά 16:00 - 20:00Μέθοδος: Εξ αποστάσεωςΓκουγκουλής Δημήτριος: Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καθηγητής Μεταπτυχιακού ΕΚΠΑΜέλη του κορυφαίου οργανισμού Battersea Dogs and Cats HomeΚωνσταντέλης Ιωάννης: Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Ανάδοχος Δήμου ΑλεξανδρούποληςSmart Paws - Save a Stray: Φιλοζωικό Σωματείο, Ανάδοχοι Δήμου ΣπάρτηςΣίνου Νεφέλη: Κτηνίατρος με εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων και καταφυγίωνΔιαμαντοπούλου Γεωργία: Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα Ζώα Συντροφιάς, FOUR PAWS / VIER PFOTENΜερίτσης Νίκος: Ιδρυτής HAPPY TAILS SAΖώη Σοφία: Κτηνίατρος, Διδάκτορας Χειρουργικής ΑΠΘΤζιγκούρας Βασίλης: Δημιουργός Plus2feetΑβραμίδου Σεραφίνα: Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Animal Action, Πρώην Εντεταλμένη Σύμβουλος Δήμου ΑθηναίωνΚουμπούρου Νατάσα: ΨυχολόγοςΣταματάκου Σταματίνα: Διευθύντρια Zero Stray AcademyΤο πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλους! Μπορείτε να συμμετέχετε ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας:Υπάλληλοι καταφυγίωνΑυτοδιοικητικοί ή αιρετοίΜέλη φιλοζωικών σωματείωνΜεμονωμένοι εθελοντέςΔεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής! Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου:Φόρμα Συμμετοχής https://forms.gle/prVDGgMSoCr4zftP6 Σημείωση: Σας προτείνουμε να δηλώσετε το συντομότερο δυνατό, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει προηγούμενο πρόγραμμα μας για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εκ νέου.

