Εκπαίδευση για Καταφύγια Ζώων

Η Zero Stray Academy ανακοίνωσε εντατικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα για την ίδρυση και λειτουργία των καταφυγίων με βασικό στόχο να αποτελέσει ένα λιθαράκι στην ευζωία των ζώων μέσα στα καταφύγια αλλά και έξω από αυτά. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα, εκτός από το πώς να χτίσουμε σωστά ένα καταφύγιο, αποσκοπεί και στο πώς αξιολογούμε την ευζωία σε ένα καταφύγιο.
Προγράμματα:
Έναρξη: Πέμπτη 31 Οκτωβρίου
Λήξη: Πέμπτη 7 Νοεμβρίου
Ωρες: Καθημερινά 16:00 - 20:00
Μέθοδος: Εξ αποστάσεως
Βασικοί Εισηγητές:
Γκουγκουλής Δημήτριος: Επίκουρος Καθηγητής Κτηνιατρικής, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Καθηγητής Μεταπτυχιακού ΕΚΠΑ
Μέλη του κορυφαίου οργανισμού Battersea Dogs and Cats Home
Κωνσταντέλης Ιωάννης: Στρατιωτικός Κτηνίατρος, Ανάδοχος Δήμου Αλεξανδρούπολης
Smart Paws - Save a Stray: Φιλοζωικό Σωματείο, Ανάδοχοι Δήμου Σπάρτης
Σίνου Νεφέλη: Κτηνίατρος με εμπειρία σε διαχείριση κρίσεων και καταφυγίων
Διαμαντοπούλου Γεωργία: Συντονίστρια Ευρωπαϊκής Πολιτικής για τα Ζώα Συντροφιάς, FOUR PAWS / VIER PFOTEN
Μερίτσης Νίκος: Ιδρυτής HAPPY TAILS SA
Ζώη Σοφία: Κτηνίατρος, Διδάκτορας Χειρουργικής ΑΠΘ
Τζιγκούρας Βασίλης: Δημιουργός Plus2feet
Αβραμίδου Σεραφίνα: Υπεύθυνη Προγραμμάτων, Animal Action, Πρώην Εντεταλμένη Σύμβουλος Δήμου Αθηναίων
Κουμπούρου Νατάσα: Ψυχολόγος
Σταματάκου Σταματίνα: Διευθύντρια Zero Stray Academy
Ποιος μπορεί να συμμετάσχει;
Το πρόγραμμα είναι ανοιχτό για όλους! Μπορείτε να συμμετέχετε ανεξάρτητα από την ιδιότητά σας:
Υπάλληλοι καταφυγίων
Αυτοδιοικητικοί ή αιρετοί
Μέλη φιλοζωικών σωματείων
Μεμονωμένοι εθελοντές
Δεν υπάρχει περιορισμός συμμετοχής! Η συμμετοχή είναι ΔΩΡΕΑΝ.
Πώς να δηλώσετε συμμετοχή
Για να δηλώσετε συμμετοχή, συμπληρώστε τη φόρμα στον παρακάτω σύνδεσμο μέχρι την Τρίτη 29 Οκτωβρίου:
Φόρμα Συμμετοχής https://forms.gle/prVDGgMSoCr4zftP6
Σημείωση: Σας προτείνουμε να δηλώσετε το συντομότερο δυνατό, καθώς θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Αν δεν έχετε ολοκληρώσει προηγούμενο πρόγραμμα μας για οποιονδήποτε λόγο, μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή εκ νέου.
