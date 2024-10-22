Παράνομη κρίθηκε η 24ωρη απεργία των δασκάλων για αύριο Τετάρτη κάνοντας δεκτή την προσφυγή του υπουργείου Παιδείας.

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδος, είχε προκυρήξει απεργία για αύριο με αιτήματα ουσιαστικές αυξήσεις στους μισθούς των εκπαιδευτικών, κατάργηση της αξιολόγησης, τις μη συμπτύξεις τμημάτων και τη λήψη μέτρων για την ασφάλεια των σχολείων με κρατική χρηματοδότηση «στο ύψος των πραγματικών αναγκών».

