Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, θα ισχύσουν στον αυτοκινητόδρομο Α.Θ.Ε., με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Ειδικότερα, από αύριο Τετάρτη 23 Οκτωβρίου στις 07:00 έως και την Παρασκευή 8 Νοεμβρίου στις 20:00 , από το 136,5ο χλμ. έως και το 133ο χλμ. στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, θα ισχύσουν οι κάτωθι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Α φάση : Πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Ταυτόχρονα, κλειστές θα παραμείνουν οι τρεις αριστερές λωρίδες εξυπηρέτησης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τραγάνας (135,715ο χλμ.)

: Πλήρης αποκλεισμός της αριστερής λωρίδας κυκλοφορίας, με την κυκλοφορία να διεξάγεται από τη δεξιά λωρίδα και τη Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.). Ταυτόχρονα, κλειστές θα παραμείνουν οι τρεις αριστερές λωρίδες εξυπηρέτησης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τραγάνας (135,715ο χλμ.) Β φάση: Πλήρης αποκλεισμός της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας και της Λ.Ε.Α., με την κυκλοφορία να διεξάγεται από την αριστερή λωρίδα. Ταυτόχρονα, κλειστές θα παραμείνουν οι τρεις δεξιές λωρίδες εξυπηρέτησης του Μετωπικού Σταθμού Διοδίων Τραγάνας.

Σημειώνεται ότι, οι εργασίες θα πραγματοποιούνται ως εξής: Δευτέρα με Παρασκευή από τις 07:00 έως και τις 20:00 και Σάββατο από τις 07:00 έως και τις 17:00. Το χρονικό διάστημα Παρασκευή 25/10 έως και Τρίτη 29/10 δεν θα πραγματοποιούνται εργασίες.

Σημειώνεται πως σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η Νέα Οδός έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η Νέα Οδός ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.