Προς Σαλαμίνα για συντήρηση θα πλεύσει το «Βέλος»

Ο Ναύσταθμος της Σαλαμίνας, όπως φαίνεται, θα είναι ο επόμενος προορισμός του ιστορικού αντιτορπιλικού πλοίου «Βέλος».

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε η ΕΡΤ, το πλήρωμα του πλοίου βρίσκεται σε φάση προετοιμασιών προκειμένου να είναι έτοιμο για τον επόμενο πλου.

Στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας το πλοίο θα δεξαμενιστεί και θα περάσει την προγραμματισμένη περιοδική συντήρηση.

Δύσκολο φαντάζει, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, το ενδεχόμενο να επιστρέψει μόνιμα στη Θεσσαλονίκη, παρά την επιθυμία πολλών κατοίκων και φορέων της περιοχής.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, πολλά θα εξαρτηθούν και από τις όποιες αλλαγές στην ηγεσία των Ενόπλων Δυνάμεων, ενώ το ενδεχόμενο να μεταφερθεί το πλοίο στην Κύμη μάλλον απομακρύνεται.

Πηγή: skai.gr

