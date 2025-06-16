Με τον κοινό φίλο του Μπάμπη και του κρεοπώλη ο οποίος φιλοξένησε στις 5 Ιανουαρίου 2024 τον κατηγορούμενο στο σπίτι του στην Κλεπά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα η δίκη για τη δολοφονία του 31χρονου, στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αγρινίου.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, o μάρτυρας μίλησε για την επίσκεψη του κρεοπώλη στο σπίτι του στην Κλεπά προκειμένου να πάνε για κυνήγι όπως είχαν κανονίσει μερικές ημέρες νωρίτερα. Εκείνο που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι με την άφιξη του κρεοπώλη, ο ιδιοκτήτης του σπιτιού τον ρώτησε τι έγινε με τον Μπάμπη καθώς ήδη είχε ενημερωθεί και εκείνος από τη μητέρα του 31χρονου ότι ο γιος της δεν γύρισε στο σπίτι και τον αναζητούσε τηλεφωνώντας στους φίλους του. Ο κρεοπώλης του απάντησε: «Θα βρω τον μπελά μου». Αυτό προκάλεσε εντύπωση καθώς ο ισχυρισμός του κρεοπώλη από την πρώτη στιγμή μέχρι και τώρα δεν έχει παραδεχθεί ότι εμπλέκεται με οποιονδήποτε τρόπο στη δολοφονία του Μπάμπη.

Ένα άλλο σημείο στο οποίο στάθηκε και ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας ήταν η μαρτυρία του φίλου ότι πράγματι ο κρεοπώλης παραμιλούσε στον ύπνο του πράγμα που κατά την άποψη του κ. Δημόπουλου επιβεβαιώνει τη μαρτυρία του συγκρατούμενου του κατηγορούμενου στο κρατητήριο της Αστυνομικής Διεύθυνσης Αιτωλίας ότι στο παραμιλητό του έλεγε: «Τι έκανες ρε μ….α».

Επίσης μίλησε για έναν άνθρωπο ψυχρό, που δεν εξέφρασε καμία αγωνία για την τύχη του Μπάμπη από τη στιγμή που έγινε γνωστό ότι αγνοείται, διότι όπως υποστήριξε δεν έδωσε τη δέουσα βαρύτητα στην περίπτωση αυτή. Και εκείνος είπε ότι ο Μπάμπης είχε δανείσει χρήματα στον κρεοπώλη, ωστόσο ο Μπάμπης δεν είχε απαιτήσει την επιστροφή τους. Όμως ήταν σκεπτικός και αγχωμένος. «Σε αυτό το ταξίδι ήταν λίγο βαρύς», όπως είπε χαρακτηριστικά ο μάρτυρας.

Στη συνέχεια κατέθεσε η πρώτη εξαδέλφη του Μπάμπη με την οποία επίσης διατηρούσε στενή επαφή και μιλούσαν συχνά τηλεφωνικά ακόμα και όταν ο Μπάμπης ήταν στο εξωτερικό. Ο Μπάμπης είχε δανείσει και στην ξαδέλφη του 1500 ευρώ, όμως όταν του τα ζήτησε αρχικά της εκμυστηρεύτηκε ότι επειδή έχει δανείσει στον κρεοπώλη ένα μεγάλο χρηματικό ποσό ίσως δυσκολευτεί να την εξυπηρετήσει. Όταν ήρθε στην Ελλάδα τα Χριστούγεννα του 2023 της ζήτησε τα χρήματα γιατί όπως της είπε θα δάνειζε μερικά ακόμη χρήματα στον κρεοπώλη. Έτσι έκανε ανάληψη από τον λογαριασμό του 2.000 ευρώ που ήταν και το ανώτατο όριο ανάληψης, ενώ πήρε και 1.700 ευρώ από την ξαδέλφη του. Τα 1.000 ήταν το υπόλοιπο των δανεικών καθώς η γυναίκα του είχε επιστρέψει νωρίτερα τα 500 ευρώ και τα 700 του τα έδωσε σε μετρητά και εκείνος της τα επέστρεψε με μεταφορά από τον λογαριασμό του, στον δικό της τραπεζικό λογαριασμό.

Κατόπιν κατέθεσε ο φίλος του κρεοπώλη με τον οποίο ο κατηγορούμενος είχε επικοινωνήσει αργά το βράδυ της εξαφάνισης του Μπάμπη. Σύμφωνα με τον συγκεκριμένο μάρτυρα ο κρεοπώλης είχε δανειστεί 1.000 ευρώ από τον Μπάμπη για να φτιάξει το αυτοκίνητό του. Επίσης, είχε δανειστεί και από εκείνον παλιότερα κάποια χρήματα, ενώ κατά τη διαδικασία ήρθε στο φως και ένα ακόμη στοιχείο. Ο κρεοπώλης είχε λάβει τραπεζικό δάνειο ύψους 17.000 ευρώ, πράγμα που, κατά την υποστήριξη της κατηγορίας, δείχνει έναν άνθρωπο, οικονομικά πιεσμένο, αφού φαίνεται ότι είχε πάρει αρκετές φορές δανεικά από τους φίλους του.

Σε ό,τι αφορά τη μοιραία ημέρα, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο μάρτυρας είπε ότι το πρωί είχε δει τον Μπάμπη στο κρεοπωλείο του κατηγορουμένου να πίνουν καφέ και ο ίδιος αφού τους χαιρέτισε έφυγε για τη δουλειά του. Λίγο μετά τις 10 το βράδυ της 4ης Ιανουαρίου 2024, και αφού ο κρεοπώλης είχε μεταφέρει τον Μπάμπη στον κόμβο του ΤΕΙ όπως ισχυρίστηκε ο ίδιος μίλησε τηλεφωνικά με τον εν λόγω μάρτυρα προκειμένου να τον ρωτήσει αν θα πάει και εκείνος την επόμενη ημέρα στην Κλεπά για το καθιερωμένο κυνήγι, για να πάρει αρνητική απάντηση.

Την επόμενη ημέρα έμαθε και εκείνος για την εξαφάνιση του Μπάμπη και άρχισε να ανησυχεί, πράγμα που δεν συνέβη με τον κρεοπώλη. Ένα ακόμη στοιχείο για το οποίο ζήτησε περισσότερες εξηγήσεις ο δικηγόρος υποστήριξης της κατηγορίας Κωνσταντίνος Δημόπουλος ήταν το μήνυμα που έστειλε ο εν λόγω μάρτυρας σε μια ξαδέλφη του στις 6 Ιανουαρίου 2024 και αφού το θέμα είχε πάρει μεγάλη δημοσιότητα το οποίο μεταξύ άλλων έλεγε: «Μέχρι αύριο θα τα ξέρουν όλα…». Ο ίδιος δεν έδωσε περαιτέρω εξηγήσεις για αυτό αλλά είπε ότι η μητέρα του Μπάμπη μπορεί να ξέρει περισσότερα και γι’ αυτό πήγε κατευθείαν την επόμενη ημέρα να καταγγείλει την εξαφάνιση στην αστυνομία.

Και κατά την εξέταση του συγκεκριμένου μάρτυρα οι δικηγόροι υπεράσπισης του κρεοπώλη Χρήστος Τσιμπούκης και Ιάκωβος Μπαλτάς, προσπάθησαν να δείξουν ότι ο Μπάμπης δεν θα μπορούσε να έχει τόσα πολλά χρήματα για να δανείσει τόσο τον κρεοπώλη, όσο και κάποιους φίλους και συγγενείς, παρόλο που και τα εισοδήματά του ήταν αρκετά, αφού εκτός από τις μηνιαίες αποδοχές του έπαιρνε και κάποιες αγροτικές επιδοτήσεις από τα κτήματά του, ενώ τα έξοδα διαμονής και διατροφής του στο εξωτερικό ήταν καλυμμένα από την εργοδότρια εταιρεία. Προσπάθησαν παράλληλα να δείξουν ότι ο κρεοπώλης δεν είχε ιδιαίτερη οικονομική ανάγκη, παρόλο που κανείς δεν μίλησε για μια επιχείρηση που έβγαζε αρκετά χρήματα, αλλά και γενικότερα δανειζόταν όπως είπαν οι μαρτυρίες. Γενικότερα ωστόσο όλοι οι μάρτυρες μίλησαν για δάνειο που είχε δώσει ο Μπάμπης στον κρεοπώλη, αλλά διαφοροποιήθηκα στο ποσό.

Επόμενος μάρτυρας ήταν ένας άλλος στενός φίλος του Μπάμπη με τον οποίο είχαν εργαστεί και μαζί στο εξωτερικό, αλλά εκείνος εγκατέλειψε αυτή την δουλειά όταν δημιούργησε οικογένεια και έκανε επιχείρηση με θερμοκήπια στην Κατοχή όπου μένει. Κάποια στιγμή χρειάστηκε και εκείνος χρήματα και ζήτησε από τον Μπάμπη δάνειο 6.000 ευρώ. Συζητώντας με τον 31χρονο πληροφορήθηκε ότι είχε δανείσει και στον κρεοπώλη και μάλιστα όταν έμαθε ότι εξαφανίστηκε, σκέφτηκε ότι κάτι κακό του συνέβη εξαιτίας των χρημάτων αυτών.

Ο μάρτυρας είπε ότι σύμφωνα με τα όσα του εκμυστηρεύτηκε ο Μπάμπης είχε δανείσει αρκετές φορές στον κρεοπώλη ενδεχομένως επειδή ο δεύτερος τον δελέασε με την υπόσχεση ότι θα του δώσει ένα επιπλέον ποσό με την επιστροφή των χρημάτων. Μάλιστα ενθυμούμενος τον Μπάμπη η φωνή του έσπασε και δάκρυσε όταν είπε ότι ο φίλος του ήταν ένα ευαίσθητο παιδί που βοηθούσε πάντα όταν έβλεπε ότι κάποιος συγγενής ή φίλος του είχε ανάγκη και κυρίως όταν ήθελε να αναπτύξει την δουλειά του. Και ο κρεοπώλης σύμφωνα με τον μάρτυρα του είχε ζητήσει χρήματα για να δώσει ως προκαταβολή προκειμένου να «κλείσει» συμφωνία για την αγορά κρεάτων σε συμφερότερη τιμή. Το ίδιο περίπου είχε αναφέρει και ο προηγούμενος μάρτυρας που είχε δανείσει στον κρεοπώλη καθώς η δικαιολογία ήταν η ίδια, δηλαδή το κλείσιμο συμφέρουσας συμφωνίας για την αγορά κρεάτων.

Σύμφωνα με το aixmi-news.gr, o κατηγορούμενος και σήμερα καθόταν στην θέση του χωρίς καμία αντίδραση. Δεν έσκυψε το κεφάλι ούτε για μια στιγμή, ενώ δυο φορές πλησίασε τους δικηγόρους του και τους είπε κάτι, ενδεχομένως κάποιες παρατηρήσεις για τα όσα άκουγε από τους μάρτυρες.

Η δίκη διακόπηκε για αύριο Τρίτη, με την κατάθεση κάποιων ακόμη μαρτύρων, μεταξύ των οποίων και των μαρτύρων υπεράσπισης, ενώ θα συνεχιστεί και την Πέμπτη.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.