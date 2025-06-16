Δυσαρέσκεια για τη συναυλία για τον Βασίλη Καρρά – Τι απαντά η οικογένεια

Για τα σχόλια δυσαρέσκειας που έγιναν από μερίδα του κόσμου, στο περιθώριο της μεγάλης συναυλίας- αφιέρωμα στον Βασίλη Καρρά, που έγινε λίγες ημέρες νωρίτερα στο Καλλιμάρμαρο, τοποθετήθηκε η ίδια η οικογένεια του τραγουδιστή.

Καθώς αρκετές ήταν οι επισημάνσεις περί προχειρότητας, κακής απόδοσης και «αγγαρείας» από πλευράς αρκετών καλλιτεχνών, θέση πήρε η οικογένεια του αείμνηστου τραγουδιστή, μέσα από τον ΑΝΤ1.

Αναλυτικότερα, η σύζυγός του Βασίλη Καρρά, Χριστίνα, και η κόρη του, Ειρήνη, ενημερώθηκαν για το τελικό πρόγραμμα της συναυλίας μόλις μία ημέρα πριν, κατά τη διάρκεια της πρόβας.

Η οικογένεια ξεκαθαρίζει πως την αποκλειστική ευθύνη της συναυλίας είχε η δισκογραφική εταιρεία του τραγουδιστή, η οποία επέλεξε τόσο τα πρόσωπα όσο και τα τραγούδια.

Μοναδική παρέμβαση από την πλευρά της ήταν η προσθήκη της Κωνσταντίνας, λόγω της εμβληματικής συνεργασίας της με τον Καρρά στο τραγούδι «Δηλητήριο».

Σε κάθε περίπτωση, η οικογένεια θεωρεί πως το τελικό αποτέλεσμα ήταν «καλλιτεχνικά άρτιο», ενώ νιώθει έντονα ενοχλημένη από το κύμα αρνητικών σχολίων που ακολούθησε.

Παράλληλα, υπήρξε αιχμή και προς καλλιτέχνες που δεν παρευρέθηκαν στην πρόβα, παρά το γεγονός ότι στη συνέχεια μίλησαν δημόσια για τεχνικά προβλήματα ή άλλα παράπονα.

