Πάτρα: Την Τρίτη αναμένεται να ξεκινήσει η διαδικασία για την λήψη οργάνων από τον 12χρονο

Τις πρώτες πρωινές ώρες της Τρίτης αναμένεται να ξεκινήσει στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο της Πάτρας, η διαδικασία για την λήψη οργάνων από τον 12χρονο που έχασε την ζωή του μετά τα όσα συνέβησαν στον ποταμό 'Αραχθο, παρά τις προσπάθειες των γιατρών στο νοσοκομείο της 'Αρτας και στην ΜΕΘ παίδων και εφήβων, του ΠΓΝΠ της Πάτρας.

Μετά την απόφαση των γονιών του 12χρονου να δωρίσουν τα όργανα του παιδιού τους, ξεκίνησαν οι απαραίτητες διαδικασίες για την λήψη των κερατοειδών, του ήπατος, των νεφρών, του παγκρέατος, της καρδιάς και των πνευμόνων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τα όργανα του 12χρονου αναμένεται να μεταμοσχευθούν σε λήπτες στην Ελλάδα, στην Ιταλία και στην Γερμανία.

Στο μεταξύ, όπως δήλωσε στο ΑΠΕ - ΜΠΕ ο διευθυντής της ΜΕΘ παίδων και εφήβων του πανεπιστημιακού νοσοκομείου της Πάτρας, Ανδρέας Ηλιάδης, «είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι μία αλλοδαπή οικογένεια δωρίζει απλόχερα τα όργανα του παιδιού της σε εμάς, στην Ελλάδα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

