Άτυχος στάθηκε ένας 20 χρόνος τουρίστας ο οποίος διέσχισε σήμερα το φαράγγι της Σαμαριάς, αλλά αφού πέρασε το φυλάκιο της εξόδου για Αγία Ρούμελη έπεσε και τραυματίστηκε στο γόνατο.

Χρειάστηκε μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων να το μεταφέρουν με το φορείο μέχρι τον δρόμο του χωριού και από εκεί με αγροτικό αυτοκίνητο μέχρι το λιμάνι της Αγίας Ρουμελης προκειμένου να τον παραλάβει σκάφος που έφυγε από τα Σφακιά για τη μεταφορά του.

Όλα έγιναν μετά το μεσημέρι της Δευτέρας όταν ο 20χρονος που διέσχισε τον εθνικό δρυμό με γκρουπ αλλοδαπών, έπεσε στα τελευταία χιλιόμετρα, για να φτάσει στο τέλος της διαδρομής που είναι το παραθαλάσσιο χωριό της Αγίας Ρουμέλης.

Αμέσως, αφού του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες ο έμπειρος Πυροσβεστης από το κλιμάκιο της Ανώπολης που βρίσκεται στην Αγία Ρουμέλη έσπευσε για τη μεταφορά του με κατοίκους του χωριού και αυτήν την ώρα ο τραυματίας βρίσκεται σε σκάφος για τα Σφακιά απ όπου θα τον παραλάβει ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο Χανίων. Πάντως σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες ο 20χρονος δεν φαίνεται να έχει τραυματιστεί σοβαρά.

