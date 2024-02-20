Συγκεντρωμένα στο Κάστρο της Βοιωτίας βρίσκονται από χθες το απόγευμα τρακτέρ που έχουν μαζευτεί από όλα τα μπλόκα της κεντρικής και βόρειας Ελλάδας για θα λάβουν μέρος στο πανελλαδικό συλλαλητήριο που θα γίνει σήμερα το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας.

Η κάθοδος προς την πρωτεύουσα αναμένεται να ξεκινήσει σε λίγη ώρα, με στόχο, σύμφωνα με ανακοινώσεις, στις 17:30 να βρίσκονται στην πλατεία Ομονοίας και από εκεί στις 18:30 να πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία έως το Σύνταγμα.

Επιπλέον, αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι από όλη τη χώρα θα μεταβούν στην Αθήνα με δικά τους οχήματα αλλά και με λεωφορεία, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγω για 60 λεωφορεία από τη Θεσσαλία και περί τις 5.000 συμμετοχές αγροτών.

Οι αγρότες από την Δυτική Ελλάδα και από τα μπλόκα της Πελοποννήσου αναμένεται να συναντηθούν στην περιοχή των Μεγάρων γύρω στις 2 το μεσημέρι, πριν κατευθυνθούν προς το κέντρο της πρωτεύουσας.

Στόχος του συλλαλητηρίου είναι σύμφωνα με τους παραγωγούς να αναδειχθούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζει ο πρωτογενής τομέας και να δοθούν λύσεις στο αυξημένο κόστος παραγωγής των τελευταίων ετών.

Δημογλίδου: Επί ποδός 2.000 αστυνομικοί

Σύμφωνα με όσα είπε στον ΣΚΑΪ η εκπρόσωπος της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου, επί ποδός θα βρίσκονται 2.000 αστυνομικοί.

Τα μέτρα στην κυκλοφορία θα τεθούν σε ισχύ μετά τις 12 το μεσημέρι.

Το μετρό θα λειτουργεί κανονικά.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με συνοδεία περιπολικών της ελληνικής αστυνομίας θα γίνει η κάθοδος των τρακτέρ από το Κάστρο Βοιωτίας όσο και από τα Μέγαρα Αττικής, όπου αναμένεται να συγκεντρωθούν πριν τη μετάβαση στην Αθήνα.

Σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία, προκειμένου να μην υπάρξει επιπλέον επιβάρυνση της κυκλοφορίας έχει προγραμματισθεί τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν αγρότες να σταθμεύσουν στο Ολυμπιακό Στάδιο.

Λόγω των μέτρων, αναμένεται να πραγματοποιηθούν τροποποιήσεις και στα δρομολόγια και τις στάσεις των συγκοινωνιακών μέσων (Λεωφορεία - Τρόλεϊ).

Συγκεκριμένα, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις που θα εφαρμοστούν είναι οι εξής:

Προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας κατά μήκος του δρομολογίου που θα ακολουθήσουν τα αγροτικά οχήματα: Λεωφόρος Αθηνών, Αχιλλέως, πλατεία Καραϊσκάκη. Θα κινηθούν αντίθετα στην οδό Αγίου Κωνσταντίνου, την πλατεία Ομονοίας και την οδό Πανεπιστημίου, προκειμένου να φθάσουν στο Σύνταγμα. Θα υπάρξει προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας πέριξ της πλατείας Ομονοίας.

Θα διακοπεί η κυκλοφορία των οχημάτων στη Λεωφόρο Αμαλίας, την οδό Πανεπιστημίου, τη Λεωφόρο Βασιλίσσης Σοφίας και σε όλες τις κάθετες σε αυτές οδούς.

Η Βασιλίσσης Σοφίας θα διακοπεί από το ύψος της Βουλής και η κυκλοφορία στην κάθοδο θα γίνεται μέχρι και την οδό Σέκερη.

Τα οχήματα που θα κινούνται στην οδό Ακαδημίας θα κατευθύνονται μόνο προς την άνοδο της Βασιλίσσης Σοφίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.