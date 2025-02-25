Σήμερα αναμένεται η εισαγγελική πρόταση στη δίκη για τον θάνατο του Αντώνη Καρυώτη, τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ η απόφαση αναμένεται στο τέλος της εβδομάδας.

Η διαδικασία συνεχίστηκε με τις απολογίες των μελών του πληρώματος του πλοίου για το πώς σπρώχτηκε από τον καταπέλτη ο 36χρονος στη θάλασσα, χάνοντας τη ζωή του.

Τις στιγμές που ακολούθησαν, όταν ο 36χρονος Αντώνης Καργιώτης μπήκε στον καταπέλτη του πλοίου «Blue Horizon» περιέγραψε στην απολογία του, σύμφωνα με την ΕΡΤ ο ύπαρχος: «Του λέω έχεις εισιτήριο, ταξιδεύεις. Δεν μου μίλησε. Στέκεται στον ντόκο και ξαναμπαίνει. Φοβήθηκα. (…) Στα οκτώ δευτερόλεπτα δεν πρόλαβα να κάνω τίποτα. Για μένα ήταν επικίνδυνος. Τον βγάζω έξω, ξαναγυρίζει. Δεν μου είπε τίποτα. Μακάρι, να μου έλεγε. Δεν θα ήμασταν εδώ».



Ο ύπαρχος που φαίνεται σε βίντεο να σπρώχνει τον άτυχο άνδρα, το Σεπτέμβριο του 2023 στο λιμάνι του Πειραιά, κατά τη διάρκεια της δίκης ζήτησε «συγγνώμη» από την οικογένεια του θύματος, ενώ και ο ναύκληρος στην απολογία του δήλωσε «συντετριμμένος».

«Όταν επιχείρησε να ξαναμπεί αφού τον είχαν προηγουμένως απωθήσει, είπα στους συναδέλφους “αφήστε τον να μπει”.

Μετά την δεύτερη απώθηση ένιωσα ότι τα πράγματα γίνονται επικίνδυνα. Όταν ο άνθρωπος βρέθηκε στη θάλασσα πάγωσα, πήγα προς τα μέσα και ζήτησα να πετάξουν ένα σωσίβιο ή οτιδήποτε άλλο επιπλέει και να το ρίξουμε στη θάλασσα να τον σώσουμε» δήλωσε ο ναύκληρος.

Πηγή: skai.gr

