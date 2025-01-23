Συνεχίζεται η δίκη για τον θάνατο του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη τον Σεπτέμβριο του 2023. Αυτή την ώρα καταθέτει η αυτόπτης μάρτυρας που κάλεσε πρώτη την άμεση δράση.

«Είδα έναν μικρόσωμο άντρα να πηδάει μέσα. Πρώτη φορά τον έβλεπα δεν ξεχώριζα όμως. Η προβλήτα και ο καταπέλτης ήταν στο ίδιο ύψος εκείνη τη στιγμή. Πήδηξε μέσα στον καταπέλτη. Ένας εύσωμος άντρας στα λευκά τον έσπρωξε και βρέθηκε στην προβλήτα. Ο Αντώνης ξαναπήδηξε ο μεγαλόσωμος άνδρας τον έσπρωξε πάλι. Εκείνη την ώρα σηκώθηκε ο καταπέλτης. Τη στιγμή που έπεσε, σηκώθηκε ο καταπέλτης. Προσπάθησε ο Αντώνης να κρατηθεί», ανέφερε ξεκινώντας την κατάθεση της και πρόσθεσε:

«Με μια τουρίστρια πιάναμε το χέρι η μια της άλλης και περιμέναμε να βγει. Είδαμε τον σκέπαζε το νερό, μάλλον ήταν νεκρός. Μια φορά τον είδα να βγαίνει. Ήταν ακίνητος. Φαινόταν ότι νερό τον σκέπαζε. Δεν φαινόταν εν ζωή. Τον είδα να πέφτει στο νερό. Φαινόταν ότι τον σκέπαζε το νερό. Ανάσκελα. Περιμέναμε με αγωνία αν θα βγει. Αμέσως φύγαμε. Δεν είχαμε φύγει πολύ. Τον βλέπαμε τον άνθρωπο. Περιμέναμε με αγωνία αν θα βγει. Οι έλικες ήταν σε κίνηση. Εγώ και άλλοι δύο πήγαμε να ενημερώσουμε. Ανεβήκαμε, χτυπήσαμε καπετάνιο. Είπαμε επείγει. Κλειδώθηκε η πόρτα. Όταν επιστρέψαμε, καταγγείλαμε το γεγονός. Κατεβήκαμε και δώσαμε κατάθεση».

Αντιμέτωπος με την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο είναι ο ύπαρχος του Blue Horizon, ενώ ο πλοίαρχος που του καταλογίζεται ότι έδωσε την άδεια στο πλοίο να αποπλεύσει με ανοιχτό καταπέλτη, παραβιάζοντας τους κανονισμούς ασφαλείας, κατηγορείται για συνέργεια σε ανθρωποκτονία.

Παρόμοιες κατηγορίες αντιμετωπίζουν και τα άλλα δύο μέλη του πληρώματος.

Πηγή: skai.gr

