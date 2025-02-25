Αμίαντος εντοπίστηκε πριν από λίγες ημέρες στο νέο κτίριο της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, σημαίνοντας συναγερμό.

Ο αμίαντος εντοπίστηκε την Παρασκευή (21/2) στην πρόσοψη του κτηρίου σε πάνελ που ήταν βιδωμένα και η απομάκρυνση του έγινε από πιστοποιημένη εταιρία.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εργασίες βρίσκονται στη 2η φάση, με τους ελέγχους να συνεχίζονται και στις υπόλοιπες πλευρές του κτιρίου.

Για προληπτικούς λόγους, η κοσμητεία αποφάσισε να κλείσει η σχολή και τα μαθήματα γίνονται διαδικτυακά έως ότου οι ειδικοί δώσουν τη σχετική πιστοποίηση.

Κλειστά παραμένουν τα τμήματα του Φιλολογικού, Ιστορίας-Αρχαιολογίας, Ψυχολογίας, Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, και τα τέσσερα ξενόγλωσσα.

Ταυτόχρονα, με την απομάκρυνση του αμιάντου συνεχίζονται και οι εργασίες ενεργειακής αναβάθμισης του κτιρίου.

«Ευτυχώς, η απομάκρυνση ήταν εύκολη διαδικασία. Δεν χρειάστηκε να σπάσει τίποτα, δηλαδή ξεβιδώθηκαν τα πάνελ και απομακρύνθηκαν με όλα τα πρωτόκολλα», δήλωσε ο Δημήτρης Κουσενίδης, αντιπρύτανης Οικονομικών, Προγραμματισμού, Ανάπτυξης και Υποδομών του ΑΠΘ.

«Εικάζουμε ότι και σε άλλες πλευρές υπάρχουν πάνελ αμιάντου. Γίνεται έρευνα, όπου διαπιστωθεί, θα ακολουθήσουμε το ίδιο πρωτόκολλο», πρόσθεσε.

«Ήταν σκόπιμο για να προστατεύσουμε τους συναδέλφους και τους φοιτητές μας, να μην δώσουμε τη δυνατότητα παρουσίας και στα υπόλοιπα κτίρια της σχολής. Ήταν εκ του περισσού, όπως απεδείχθη, όμως το κάναμε για το καλό του συνόλου της ακαδημαϊκής κοινότητας», τόνισε ο Κωνσταντίνος Τσιούμης, κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ.

Σημειώνεται πως ο αμίαντος είναι η ονομασία μιας ομάδας διαφόρων πυριτικών ορυκτών με κοινό χαρακτηριστικό την ινώδη μορφή τους. Ο αμίαντος έχει χρήσιμες φυσικές και χημικές ιδιότητες και για τον λόγο αυτό χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα στο παρελθόν σε ποικιλία εφαρμογών, αν και σήμερα η χρήση του έχει απαγορευθεί, καθώς η εισπνοή του προκαλεί καρκίνο στους πνεύμονες.

Πηγή: skai.gr

