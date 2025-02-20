Με την απολογία του πλοιάρχου του Blue Horizon συνεχίστηκε σήμερα (20/2) στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο του Πειραιά, η δίκη των τεσσάρων για την υπόθεση θανάτου του 36χρονου Αντώνη Καρυώτη ο οποίος τον Σεπτέμβριο του 2023 σπρώχτηκε με βία από μέλος του πληρώματος με αποτέλεσμα να πέσει στη θάλασσα και να χάσει με τραγικό τρόπο τη ζωή του.

Όπως αναφέρει δημοσίευμα της ertnews, στο εδώλιο κάθονται εκτός του πλοιάρχου, ο ύπαρχος, ο υποπλοίαρχος και ο λοστρόμος του πλοίου.

«Συντετριμμένος» δήλωσε στην έναρξη της απολογίας του ο πλοίαρχος, ο οποίος για μια ακόμα φορά ζήτησε συγνώμη από την οικογένεια του αδικοχαμένου Αντώνη, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές. Συνεχίζοντας την απολογία του σε ερωτήσεις της έδρας ανέφερε πως τη στιγμή του περιστατικού και όταν ο ύπαρχος έλυσε τον τελευταίο κάβο, έδωσε ο ίδιος εντολή να αναχωρήσει το πλοίο. Δευτερόλεπτα αργότερα, είδε σοκαρισμένος στην οθόνη της κάμερας της πρύμνης μια σκιά να πέφτει στη θάλασσα. Αμέσως, όπως κατέθεσε, έδωσε εντολή να μειωθεί η ισχύς των μηχανών αφού συνειδητοποίησε ότι ένας άνθρωπος βρισκόταν στο νερό, άψυχος σαν κουφάρι.

Ερωτώμενος από το πρόεδρο του δικαστηρίου για το πώς διαχειρίστηκε το συμβάν απάντησε ότι δεν ήξερε πού να οδηγήσει το πλοίο εκείνη την στιγμή καθώς ανέμενε εντολές για το τι πρέπει να πράξει.

Υπενθυμίζεται ότι η πολύκροτη δίκη ξεκίνησε στις 20 Ιανουαρίου και συνεχίστηκε με αρκετές συνεδριάσεις από τις οποίες δεν έλειψαν οι εντάσεις, οι αντιπαραθέσεις αλλά και οι συγκινησιακά φορτισμένες στιγμές. Εκτιμάται ότι την ερχόμενη εβδομάδα, πιθανότατα, θα υπάρξει και η απόφαση του δικαστηρίου καθώς στις αρχές Μαρτίου λήγει το χρονικό όριο της 18μηνης προσωρινής κράτησης για τον πλοίαρχο και τον ύπαρχο του Blue Horizon.

