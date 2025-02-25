Κάλεσμα στους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα να συμμετάσχουν στην κινητοποίηση της Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου απευθύνει η ΓΣΕΕ η οποία προκήρυξε 24ωρη απεργία.

Η ΓΣΕΕ καλεί τους εργαζόμενους σε για ειρηνική συγκέντρωση «με απόλυτο σεβασμό στους αδικοχαμένους στα Τέμπη και στη θέληση των συγγενών τους».

Παράλληλα, με ανακοίνωσή της, η ΓΣΕΕ επαναλαμβάνει την έκκλησή της στα σωματεία των Μέσων Μαζικής Μεταφοράς να πάρουν τις αποφάσεις τους κατά τρόπο που θα διευκολύνουν τη μετακίνηση των πολιτών προς και από τους τόπους συγκέντρωσης.

