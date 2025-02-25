Το Σωματείο Ιδιοκτητών Ταξί Πατρών & Περιχώρων «Άγιος Χριστόφορος» μετά από έκτακτη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου αποφάσισε να συμμετέχει στην τρίωρη στάση εργασίας που προκήρυξε η κλαδική Ομοσπονδία Π.Ο.Ε.Ι.Α.Τ.Α. την Παρασκευή 28 Φεβρουαρίου και ώρες 10:00 πμ με 1:00 μμ.

«Καλούμε τους συναδέλφους να συμμετέχουν στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στην Πλ. Γεωργίου στις 11:00πμ. Είναι υποχρέωση όλων μας να αποδώσουμε φόρο τιμής στα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών. Ζητάμε απονομή δικαιοσύνης για τις αθώες ψυχές που χάθηκαν», αναφέρει το Σωματείο.

Για τις περιπτώσεις μεταφοράς έκτακτων αναγκών το επιβατικό κοινό θα απευθύνεται στα δύο Ράδιο Ταξί της πόλης, όπου θα εξυπηρετούν με οχήματα ασφαλείας.



Πηγή: skai.gr

