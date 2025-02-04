Διευθυντής Ερευνών Γεωδυναμικού Ινστιτούτου: Για την ώρα δεν μπορούμε να είμαστε καθησυχαστικοί

«Τα πράγματα εξελίσσονται με τρόπο που μας βάζει σε προβληματισμό. Δηλαδή δεν υπάρχουν για την ώρα οι συνθήκες αυτές ώστε να καθησυχάσουμε τον κόσμο» επισήμανε ο Διευθυντής Ερευνών του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, Βασίλης Καραστάθης, μιλώντας στην ΕΡΤ, για τη συνεχή σεισμική δραστηριότητα στη Σαντορίνη και τα γειτονικά νησιά.

«Το πρώτο και κύριο θέμα είναι ότι εμείς για να καθησυχάσουμε τον κόσμο θέλουμε να δούμε μια αποκλιμάκωση, μια αραίωση της ακολουθίας. Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε, θα έλεγα το αντίθετο. Η συχνότητα των σεισμών αυξάνει. Παρατηρούμε μια αύξηση και των μεγεθών. Έχουμε τις τελευταίες ώρες, τις τελευταίες ημέρες από τη μια του Γενάρη, 49 σεισμούς με μεγέθη μεγαλύτερα του 4. Σήμερα τη νύχτα ήταν πολύ δύσκολη η κατάσταση. Είχαμε επτά σεισμούς από τις 10 ώρα μέχρι το πρωί. Τώρα ξανά είχαμε άλλους δυο σεισμούς πάνω από 4. Πριν από λίγο πάλι φτάσαμε στο 4,8. Θέλω να πω ότι είναι μια κατάσταση που είναι ασυνήθιστη, ιδιαίτερα ασυνήθιστη, πρωτοφανής θα έλεγα για τα ελληνικά δεδομένα. Από κει και πέρα εξετάζουμε την ακολουθία. Για την ώρα δεν μπορούμε να καθησυχαστικοί. Θα επανεξετάζουμε συνεχώς την κατάσταση, όταν δούμε κάποια βελτίωση εδώ είμαστε και θα τα ξαναπούμε» ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ. Καραστάθης.

Τις τελευταίες ημέρες υπήρχε μία μετακίνηση των επικέντρων στην πλειοψηφία τους προς την Αμοργό βορειοανατολικά, κάτι που όπως είπε, εντάσσεται στο πλαίσιο της φυσικής εξέλιξης της ακολουθίας, καθώς το ρήγμα πολλές φορές σπάει σιγά- σιγά.

«Από εκεί και πέρα, η καινούργια περιοχή βέβαια έχει ένα καλό, είναι αρκετά μακρύτερα από τη Σαντορίνη. Ως εκ τούτου, ένας πιθανός σεισμός έχει μεγαλύτερη απόσταση από τα νησιά, από το νησί της Σαντορίνης θα έχει μικρότερες επιπτώσεις και όσον αφορά την Αμοργό πάλι είναι σε κάποια καλή απόσταση θεωρώ» προσέθεσε.

Είναι κάτι το οποίο είναι φυσιολογικό να συμβαίνει, η μετατόπιση των επικέντρων, σύμφωνα με όσα ανέφερε ο κ. Καραστάθης, αυτό που διαφοροποιεί είναι οι επιπτώσεις ως προς το νησί αν γίνει εκεί ο σεισμός. Δεν σημαίνει ότι όμως το υπόλοιπο τμήμα που είχε ενεργοποιηθεί πριν δεν είναι πια ενεργό. Θα μπορούσαμε να έχουμε και κάποιο σεισμό και σε αυτό το τμήμα, εξήγησε. Οι επιπτώσεις έχουν να κάνουν με το μέγεθος και το επίκεντρο. «Από εκεί και πέρα, θεωρώ ότι ένας σεισμός σαν αυτός που συζητείται, δεν θα είχε πολύ μεγαλύτερες επιπτώσεις στο νησί. Έχουν παρθεί τα μέτρα, τα κτίσματα είναι αρκετά καινούργια τα περισσότερα όπου υπάρχει κάποιο προβληματικό κτίσμα κτλ. έχει ληφθεί υπόψιν. Ο κρατικός μηχανισμός είναι σε εγρήγορση» συμπλήρωσε ο κ. Καραστάθης.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.