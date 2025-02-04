Δήμαρχος ‘Ιου: Κάποιοι θα φύγουν, αλλά όχι ο περισσότερος κόσμος – Συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας

Κουνιόμαστε πάρα πολύ και έχουμε και ένα έντονο βουητό αλλά επικρατεί η ψυχραιμία, είπε ο δήμαρχος της ‘Ιου, μιλώντας στο ΕΡΤΝews για κλίμα ψυχραιμίας, δραστηριότητες που συνεχίζονται και προετοιμασία που δυναμώνει τις τοπικές δομές. Για τους 2.000 μόνιμους κατοίκους της ‘Ιου, «οι ιδιαιτερότητες του νησιού» δεν επιτρέπουν μετακίνηση, αφού από την Κυριακή δεν έχει ελλιμενιστεί πλοίο και στο νησί δεν υπάρχει αεροδρόμιο, είπε ο δήμαρχος Ιητών.

Σέβομαι ότι ορισμένοι νιώθουν δύσκολα με τον σεισμό. Κάποιοι θα φύγουν, αλλά όχι ο περισσότερος κόσμος. Εδώ συνεχίζουμε τις δραστηριότητές μας, πρόσθεσε.

Έχει έρθει η πυροσβεστική, έχει έρθει ένα πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού, Δυναμώνουμε το Κέντρο Υγείας μας, όλες οι δομές δυναμώνουν, είπε δηλώνοντας: Είμαστε αισιόδοξοι ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε, οι επιστήμονες μας καθοδηγούν. Εμείς από τη δική μας πλευρά αυτό που μπορούμε να κάνουμε είναι να είμαστε όσο πιο έτοιμοι γίνεται αν γίνει κάτι λίγο μεγαλύτερο.

Ο δήμαρχος υπενθύμισε ότι τα σχολεία θα είναι κλειστά όλη την εβδομάδα με την τηλεκπαίδευση να βοηθά ώστε τα παιδιά να μην νιώθουν ότι απομακρύνονται από το σχολείο τους, γιατί όντως κουνιόμαστε συχνά, όπως είπε.

