Οι σεισμοί στη Σαντορίνη και η μαζική φυγή των κατοίκων στα διεθνή μέσα ενημέρωσης – Δείτε φωτογραφίες 

«Εκατοντάδες εγκαταλείπουν την Σαντορίνη καθώς οι σεισμοί διαταράσσουν τη ζωή» αναφέρει σήμερα το ρεπορτάζ του Reuters

Σαντορίνη: Οι σεισμοί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης – Δείτε φωτογραφίες 

Η πρωτοφανής κατάσταση που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Σαντορίνη λόγω της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας, έχει φέρει το νησί, παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Από το ΒΒC και το Associated Press μέχρι τους Hindustan Times, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν πλάνα και ρεπορτάζ από το λιμάνι της Σαντορίνης, από όπου αναχωρούν μαζικά για την Αθήνα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού. 

Δείτε τις φωτογραφίες του AP: 

σαντορινη

σαντορινη

σαντορινη

To BBC παρακολουθεί την κατάσταση στο νησί εδώ και δύο ημέρες, από την αρχή του φαινομένου, αναφέροντας ότι στο νησί έχουν κλείσει τα σχολεία και λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν ψύχραιμοι. 

bbc

«Εκατοντάδες εγκαταλείπουν την Σαντορίνη καθώς οι σεισμοί διαταράσσουν τη ζωή» αναφέρει σήμερα το ρεπορτάζ του Reuters.

Η μεγάλη ινδική εφημερίδα Hindustan Times είχε ανοίξει χθες live από το λιμάνι της Σαντορίνης και κάλυπτε ζωντανά τις εξελίξεις. 

«Οι ντόπιοι και οι παραθεριστές έχουν κληθεί να παραμείνουν ψύχραιμοι καθώς πολλοί επιλέγουν να εκκενώσουν το νησί» αναφέρει το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller.

« Ομάδες διάσωσης αναπτύχθηκαν στο ελληνικό νησί της Σαντορίνης τη Δευτέρα και τα σχολεία έκλεισαν μετά από μια έκρηξη της σεισμικής δραστηριότητας - ένα «σμήνος σεισμών» - που προκάλεσε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει δυνητικά ισχυρός σεισμός» αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό Newsweek.

