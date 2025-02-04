Σαντορίνη: Οι σεισμοί στα διεθνή μέσα ενημέρωσης – Δείτε φωτογραφίες 

Η πρωτοφανής κατάσταση που παρατηρείται τις τελευταίες ώρες στην Σαντορίνη λόγω της συνεχούς σεισμικής δραστηριότητας, έχει φέρει το νησί, παγκόσμιο τουριστικό προορισμό, στα πρωτοσέλιδα των διεθνών μέσων ενημέρωσης.

Από το ΒΒC και το Associated Press μέχρι τους Hindustan Times, τα ξένα ειδησεογραφικά πρακτορεία μεταδίδουν πλάνα και ρεπορτάζ από το λιμάνι της Σαντορίνης, από όπου αναχωρούν μαζικά για την Αθήνα οι κάτοικοι και οι επισκέπτες του νησιού.

Δείτε τις φωτογραφίες του AP:

To BBC παρακολουθεί την κατάσταση στο νησί εδώ και δύο ημέρες, από την αρχή του φαινομένου, αναφέροντας ότι στο νησί έχουν κλείσει τα σχολεία και λέγοντας ότι ο πρωθυπουργός προέτρεψε τους κατοίκους να μείνουν ψύχραιμοι.

Santorini to shut schools as tremors rattle island https://t.co/ef1P3JSIiY — BBC News (UK) (@BBCNews) February 2, 2025

«Εκατοντάδες εγκαταλείπουν την Σαντορίνη καθώς οι σεισμοί διαταράσσουν τη ζωή» αναφέρει σήμερα το ρεπορτάζ του Reuters.

Hundreds flee Santorini as quakes disrupt life https://t.co/3EFdPKj0pJ pic.twitter.com/X5qpmE2sgv — Reuters (@Reuters) February 4, 2025

Η μεγάλη ινδική εφημερίδα Hindustan Times είχε ανοίξει χθες live από το λιμάνι της Σαντορίνης και κάλυπτε ζωντανά τις εξελίξεις.

«Οι ντόπιοι και οι παραθεριστές έχουν κληθεί να παραμείνουν ψύχραιμοι καθώς πολλοί επιλέγουν να εκκενώσουν το νησί» αναφέρει το διεθνές ταξιδιωτικό περιοδικό Conde Nast Traveller.

Locals and holidaymakers have been urged to remain calm as many choose to evacuate the island https://t.co/jfneeobaJX — Condé Nast Traveller (@cntraveller) February 3, 2025

« Ομάδες διάσωσης αναπτύχθηκαν στο ελληνικό νησί της Σαντορίνης τη Δευτέρα και τα σχολεία έκλεισαν μετά από μια έκρηξη της σεισμικής δραστηριότητας - ένα «σμήνος σεισμών» - που προκάλεσε ανησυχίες ότι θα μπορούσε να ακολουθήσει δυνητικά ισχυρός σεισμός» αναφέρει το αμερικανικό περιοδικό Newsweek.

Emergency crews were deployed on the Greek island of Santorini on Monday and schools closed following a surge in seismic activity—a "quake swarm"—that raised concerns a potentially powerful earthquake could follow. pic.twitter.com/kZjlUISBh6 — Newsweek (@Newsweek) February 3, 2025

Πηγή: skai.gr

