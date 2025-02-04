Σαντορίνη: Επικαιροποιήθηκαν τα έκτακτα μέτρα λόγω σεισμών

Εγκρίθηκε η τρίτη δέσμη έκτακτων μέτρων από τον Δήμο Θήρας, λόγω των σεισμικών φαινομένων που συνεχίζουν να βρίσκονται σε εξέλιξη, προκαλώντας εύλογες ανησυχίες στους κατοίκους του νησιού και της ευρύτερης περιοχής.

Στην απόφαση που εκδόθηκε χθες από τον αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας κ. Ιάκωβο Λιγνό αναφέρονται συγκεκριμένα τα εξής:

«Επικαιροποιούμε τα μέτρα που ελήφθησαν με τις υπ΄ αριθμ. 27/2025 και 28/2025 Αποφάσεις Αντιδημάρχου Θήρας, για τη λήψη προληπτικών μέτρων πολιτικής προστασίας λόγω της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Θήρας ως εξής:

Α. Την αναστολή λειτουργίας των μονάδων εκπαίδευσης στον Δήμο Θήρας (παιδικών σταθμών, νηπιαγωγείων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) έως και την Παρασκευή 07/2/2025,

Β. Την ακύρωση των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και συγκεντρώσεων σε κλειστούς χώρους του Δήμου Θήρας, έως και την Παρασκευή 07/2/2025,

Γ. Την αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στο Αμμούδι, την Αρμένη, τον Κόρφο Θηρασίας και τον Παλαιό Λιμένα Φηρών,

Δ. Την ενημέρωση των πολιτών:

- να αποφεύγουν την προσέγγιση σε εγκαταλελειμμένα κτίρια,

- να επιλέγουν ασφαλείς διαδρομές κατά τη μετακίνησή τους μέσα στον αστικό ιστό και στο επαρχιακό οδικό δίκτυο, ιδιαίτερα στα σημεία που υπάρχουν έντονες μορφολογικές κλίσεις και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν κατολισθητικά φαινόμενα,

- να απομακρύνονται άμεσα από τις παράκτιες περιοχές, σε περίπτωση ισχυρής σεισμικής δόνησης,

- να προχωρήσουν σε άρση επικίνδυνων στοιχείων μη δομικής τρωτότητας στα κτίριά τους (βαριά επικρεμάμενα αντικείμενα, ψευδοροφές κλπ),

Ε. Την άμεση κένωση των υδάτων στις κολυμβητικές δεξαμενές (πισίνες),

ΣΤ. Την αποφυγή πρόσβασης και παραμονής στο λιμένα του Αθηνιού, με εξαίρεση τις ώρες πρόσδεσης πλοίων,

Ζ. Την απαγόρευση των οικοδομικών εργασιών σε όλο τον Δήμο Θήρας και των πάσης φύσης εργασιών σε επικίνδυνα σημεία σε όλο τον Δήμο Θήρας έως και την Παρασκευή 9.2.2025,

ως μέτρα πολιτικής προστασίας λόγω της τρέχουσας σεισμικής δραστηριότητας στην περιοχή της Θήρας.

Ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Θήρας για την Πολιτική Προστασία

Ιάκωβος Λιγνός»

Πηγή: skai.gr

