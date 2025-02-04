Λογαριασμός
Παράσταση διαμαρτυρίας της ΑΔΕΔΥ στο υπουργείο Οικονομικών για 13ο και του 14ο μισθό - Στάση εργασίας από τις 12 το μεσημέρι

Η ΑΔΕΔΥ κήρυξε στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου στις δημόσιες υπηρεσίες του λεκανοπεδίου

ΑΔΕΔΥ

Παράσταση διαμαρτυρίας στο υπουργείο Οικονομικών θα πραγματοποιήσει σήμερα, στις 12:30, το Γενικό Συμβούλιο της ΑΔΕΔΥ, με αίτημα την επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού στο Δημόσιο.

Στο πλαίσιο αυτό, η Εκτελεστική Επιτροπή της ΑΔΕΔΥ κήρυξε παναττική στάση εργασίας από τις 12:00 μέχρι τη λήξη του ωραρίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι εργαζόμενοι του λεκανοπεδίου να πάρουν μέρος στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας.

