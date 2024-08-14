Αποτελεσματικά λειτούργησε η ειδική πλατφόρμα που δημιούργησε το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος (ΞΕΕ), για την αντιμετώπιση κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, κατά τη διάρκεια των οποίων προσφέρεται άμεσα η δυνατότητα προσωρινής διαμονής σε πολίτες που πλήττονται.

Έως την Τρίτη, 13 Αυγούστου, το πρωί, κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς στην Αττική, 649 άτομα από όσα αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια ή τους χώρους διαμονής τους, είχαν μεταφερθεί με ασφάλεια, μετά από αίτησή τους στην πλατφόρμα, σε δωμάτια 39 ξενοδοχείων της πρωτεύουσας, τα οποία προσέφεραν επαγγελματίες ξενοδόχοι για την ασφαλή διαμονή τους.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία της πλατφόρμας, η προσφορά καταλυμάτων και κλινών κάλυψε πλήρως τις ανάγκες κατάλυσης που ανέκυψαν λόγω της έκτακτης κατάστασης.

Η στενή συνεργασία του Υπουργείου Τουρισμού με το ΞΕΕ και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας είχε ως αποτέλεσμα τη μέγιστη αξιοποίηση αυτού του εξαιρετικά χρήσιμου εργαλείου, που δίνει άμεσα λύσεις σε πληττόμενους πολίτες ή επισκέπτες κατά τη διάρκεια σοβαρών κρίσεων που προκαλεί η κλιματική αλλαγή.

