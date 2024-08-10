Λογαριασμός
Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του Δεκαπενταύγουστου -Μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων

Μικροκαθυστερήσεις στα διόδια της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας, στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, και  στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών

Θεσσαλονίκη: Μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων ενόψει Δεκαπενταύγουστου

Σε εξέλιξη είναι η έξοδος των Θεσσαλονικέων ενόψει της εβδομάδας του Δεκαπενταύγουστου. Μεγάλες καθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια των Μαλγάρων, με αποτέλεσμα να ανοίγουν συχνά οι μπάρες για ελεύθερη διέλευση των αυτοκινήτων. Σημειώνεται πως μέσα σε ένα 24ωρο, δηλαδή από χθες το απόγευμα στις 18:00 μέχρι σήμερα το πρωί στις 06:00, από τα διόδια των Μαλγάρων πέρασαν 20.019 οχήματα. 

Την ίδια ώρα, μικροκαθυστερήσεις σημειώνονται στα διόδια της Ανάληψης και της Ασπροβάλτας, στην Εγνατία Οδό Θεσσαλονίκης – Καβάλας, ενώ το ίδιο αυξημένη είναι και η κίνηση στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, στο ρεύμα προς Χαλκιδική.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

