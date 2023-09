Σε κούτες και σακούλες μετέφεραν τον οπλισμό από το Κολωνάκι - Δείτε φωτογραφίες Ελλάδα 20:32, 26.09.2023 linkedin

mail Close Share facebook

twitter

0

bookmark

Your browser does not support the audio element.

Τα όπλα εντοπίστηκαν από συνεργείο που εκτελούσε εργασίες ανακατασκευής