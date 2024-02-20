Δείτε από το drone του ΣΚΑΪ το συλλαλητήριο των αγροτών στο Σύνταγμα

Πάνω από 8.000 αγρότες από όλη την Ελλάδα έχουν κατακλύσει το Σύνταγμα με τα τρακτέρ τους.

Τα βίντεο που είναι τραβηγμένα από drone του ΣΚΑΪ δείχνει το πλήθος των αγροτών που έχει συγκεντρωθεί στο κέντρο της Αθήνας ζητώντας από την κυβέρνηση κι άλλα μέτρα στήριξης.

Οι αγρότες, με πανό και συνθήματα, κορναρίσματα και τραγούδια δίνουν δυναμικό παρόν στην πλατεία Συντάγματος.

Πηγή: skai.gr

